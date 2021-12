Irene Forti, chi è la fidanzata di Alessandro Borghi/ “La persona più acculturata che conosca”

Irene Forti è la fidanzata di Alessandro Borghi, l’attore sex symbol che è uscito allo scoperto con la sua amata durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Da sempre riservato e discreto in merito alla sua vita privata, Borghi ha sorpreso tutti quando a Venezia si è presentato sul red carpet accompagnato da una bellissima donna conquistando i flash dei fotografi e dei curiosi. Nel giro di pochissimo tempo tutti si sono chiesti ‘chi fosse la fortunata’ e in men che non si dica è stato svelato il suo nome. Chi è Irene Forti? Sulla compagna di Borghi conosciamo davvero pochissime informazioni, ma possiamo dirvi che lavora come modella e manager. Irene ha conseguito una laurea in Economia Aziendale alla Luiss di Roma specializzandosi in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale.

La bella Irene oggi si divide tra Londra e Roma dove peraltro ha preso casa con l’attore. I due, infatti, convivono a conferma che il loro è un davvero un grande amore. Lo stesso Borghi ha speso parole di grande affetto per la fidanzata in occasione di una intervista rilasciata a Io Donna.

Alessandro Borghi e Irene Forti sono più innamorati che mai. Non è dato sapere come e dove si sono conosciuti, ma tra i due c’è una grande amore. Proprio Borghi parlando della fidanzata e del ruolo della donna ha confessato: ” credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti”. Per l’attore, infatti, è importante che una donna accompagni sempre l’uomo: “devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

Poi Borghi ha rivelato un aneddoto sulla sua storia d’amore con Irene Forti: “il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne”.

