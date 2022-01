Irene Forti e la malattia del fidanzato Alessandro Borghi/ I tic da ragazzo, poi…

Irene Forti è la fidanzata del celebre attore Alessandro Borghi. I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e giorno dopo giorno si mostrano sempre più complici e uniti. Una delle ultime volte in cui sono stati pizzicati insieme, risale a qualche mese fa, quando erano sul red carpet di Venezia mano nella mano. Per loro era la prima uscita pubblica. Benché stessero insieme già da un anno, non si erano mai sbilanciati così tanto.

Infatti chi li conosce li descrive come una coppia riservatissima. Irene Forti ha scelto di stare accanto ad Alessandro nonostante la malattia, la sindrome di Tourette, i cui primi sintomi si sono manifestati da ragazzino. In una interessante intervista rilasciata al Corriere, Alessandro aveva raccontato appunto della malattia di cui nessuno sapeva nulla. Una sindrome che non gli ha mai dato problemi sul set, in quanto interpreta altre persone.

Alessandro Borghi, la malattia dell’attore di cui nessuno sapeva nulla

La malattia che ha colpito l’attore Alessandro Borghi è un disturbo neurologico e indica dei comportamenti che sono presenti in altre sindromi. Disturbi di tipo ossessivo compulsivo, ma anche deficit dell’attenzione o iperattività. Sostanzialmente chi è affetto da Sindrome di Tourette, è riconoscibile da dei tic, improvvisi e ripetitivi, che possono essere motori o fonici. Quelli fisici sono basati sulla gestualità, mentre quelli fonici si distinguono per suoni involontariamente con naso, bocca o gola. A volte vengono ripetute delle parole, che in alcuni casi possono essere anche insulti, seppur involontari. Si tratta di un sindrome che generalmente colpisce bambini e adolescenti.

