Irene Ghergo/ Chi è l’autrice del Grande Fratello che ha litigato con Franceska Pepe

Franceska Pepe ne ha combinata un’altra delle sue. Lo ammette poco dopo l’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini saluta l’ultima eliminata dal gioco e fa notare a tutti il suo ritardo. Il motivo? Un’accesa lite con una delle autrici del Grande Fratello Vip. Si tratta di Irene Ghergo, nome che è proprio Alfonso Signorini a lasciarsi sfuggire in diretta. “Ho litigato con un’autrice, quasi venivamo alle mani perché si è scaldata troppo. Le ho chiesto un chiarimento e ha alzato troppo la voce, a me queste mancanze di rispetto danno molto fastidio”, ha dichiarato in diretta la Pepe, confermando che è stato questo il motivo del suo ritardo.

Irene Ghergo e la lite dietro le quinte con Franceska Pepe: cosa è accaduto?

A questo punto è stato Alfonso Signorini a dire “Eh ma la Ghego è così!”, ammettendo dunque di essere venuto anche a conoscenza dei dettagli di questo scontro avvenuto dietro le quinte tra l’autrice del Grande Fratello Vip e Franceska Pepe. Sarebbe curioso ora scoprire la sua versione dei fatti: la Ghergo ci metterà la faccia e dirà la sua su quanto accaduto dietro le quinte o rimarrà in silenzio?



