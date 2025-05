Originaria di Firenze, dove è nata nel 1969, la carriera di Irene Grandi è cominciata nel 1994, con alcune canzoni che l’hanno resa nota al grande pubblico. La cantante ha, in breve tempo, conquistato gli ascoltatori con album di grande successo e nel corso della sua carriera ha cambiato più volte genere musicale, come rap, soul, pop e jazz, non rinunciando comunque al suo genere e modo di essere. Irene Grandi ha cantato inoltre in lingue diverse oltre l’italiano: è diventata famosa, per questo, anche in altri Paesi, vendendo cinque milioni di dischi non soltanto in Italia. Grande soprattutto il suo successo in Germania.

Per sei volte, Irene ha preso parte inoltre al Festival di Sanremo: uno dei brani sanremesi che ha avuto più successo è stato “La tua ragazza sempre”, che nel 2000 ha ottenuto il secondo posto. Tra i brani di maggior successo dell’artista, però, troviamo altri due titoli: “Prima di partire per un lungo viaggio” e “Bruci la città”, trasmessi a lungo dalle radio. In televisione, invece, Irene Grandi è diventata coach nel programma “The Band”, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Irene Grandi, chi è: il matrimonio (poi finito) con Lorenzo Doni

Nel 2018 Irene Grandi è convolata a nozze con l’avvocato Lorenzo Doni, con il quale si è poi lasciato quattro anni più tardi. “Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato” ha raccontato Irene Grandi parlando al Corriere Fiorentino della sua vita privata. Irene, dunque, finito il matrimonio, ha capito di voler canalizzare tutte le sue energie sulla musica. Prima del matrimonio con Lorenzo Doni, Irene Grandi si era sposata con Alessandro Carotti, nel 2003, a Las Vegas. Al momento l’artista non avrebbe nessuno nella sua vita: sarebbe completamente focalizzata sulla musica.