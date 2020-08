IRENE GRANDI/ Dopo Sanremo il ritorno ai live con Simona Bencini, storica cantante dei Dirotta su Cuba

Irene Grandi è una delle ospiti della puntata dedicata a Sanremo di Una storia da cantare, in onda questa sera in replica su Rai1. Lei a Sanremo ha partecipato ben cinque volte, la prima delle quali nel 2000, in gara tra i Big con il brano La tua ragazza sempre scritto per lei da Vasco Rossi. Ancora, quest’anno, a venti di distanza da quell’esordio, è tornata sul palco dell’Ariston con un altro pezzo regalatole dal Blasco, Finalmente io, con cui si è classificata nona, risultato deludente rispetto a quello ottenuto a inizio millennio (in quell’occasione, infatti, arrivò seconda dietro la Piccola Orchestra Avion Travel). In tempi più recenti, archiviata l’esperienza sanremese, Irene è tornata a esibirsi live con un’amica, Simona Bencini, storica cantante dei Dirotta su Cuba. L’idea di ‘Musicnic’, picnic musicale organizzato sulle sponde del Lago Maggiore, è nata durante l’isolamento, nei mesi in cui il mondo dello spettacolo (e non solo) è stato costretto a fermarsi. Lo racconta la stessa Bencini in un’intervista del 27 agosto al Corriere della Sera: “Con mio marito, che lavora nell’ambito della musica live (Mario Zappa, produttore esecutivo per l’agenzia Friends & Partners), abbiamo pensato che proprio un luogo simile – intimo e all’aperto – potesse diventare una risposta al periodo di transizione”. Detto, fatto: per di più, Simona ha reclutato subito a Irene come accompagnatrice d’eccezione in questa nuova, inedita avventura musicale.

Irene Grandi ospite del Musicnic di Simona Bencini

Insomma, ospite d’eccezione di questo house concert con annesso picnic sull’erba è Irene Grandi, che Simona descrive come ‘l’amicona di una vita’: “Siamo entrambe toscane e cresciute artisticamente assieme: a 20 anni con altre due amiche avevamo un gruppo vocale, le Matte in Trasferta, la nostra risposta ai Manhattan Transfer. Irene è stata la prima a spiccare il volo, io l’ho seguita con i Dirotta su Cuba e abbiamo continuato a collaborare. Stavolta io volevo fare solo la padrona di casa: le ho chiesto se aveva voglia di cantare e mi ha risposto entusiasta. Farà tutti i suoi successi in versione chitarra e voce, con Saverio Lanza. Ci sarà anche una chiacchierata con il dj e conduttore Gianni De Berardinis”.

Irene Grandi: prossima tappa, Toscana

Il concerto dell’altra sera sul lago ha rappresentato solo la tappa-pilota di quello che si prospetta essere un vero e proprio tour da organizzare per la primavera prossima. Irene Grandi, in ogni caso, è già pronta a ospitarlo dalle sue parti: “Irene mi ha detto che appuntamenti del genere si potrebbero organizzare anche in Toscana. A me piacerebbe mantenere una grossa parte della programmazione sul Lago Maggiore: è una zona meravigliosa, poco conosciuta, con ville stupende. E vorrei sempre fare almeno un concerto a casa mia. (…) Intanto – prosegue – stasera raggiungerò Irene per un paio di pezzi. Per qualche minuto, due Matte in Trasferta si ritroveranno sul palco”.



