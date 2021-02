Irene Grandi/ Due nuovi brani in arrivo dopo un periodo duro: “Sono stanca di..”

Finalmente Irene Grandi ha ripreso in mano la sua vita e in questi giorni è a lavoro per la preparazione di due nuovi brani, almeno da quanto si evince dai suoi profili social e non solo. La rocker toscana ha postato alcune frasi e un’immagine in rete che sembrano riguardare proprio il suo prossimo progetto top secret che potrebbero riguardare da vicino proprio la sua Toscana al grido di “Tra qualche giorno sul palco ci saranno gli strumenti cablati, le luci puntate, la batteria, il conto alla rovescia e vai”. Mai come in questo periodo gli artisti, soprattutto gli amanti dei live e del palco, sono stati costretti a rimanere in panchina fermi a guardare ma lei ha spesso rivelato di avere tante idee per la testa e di essere pronta a voltare pagina dopo questa brutta esperienza con la pandemia, ma quale sarà la novità che ci attende e che attende i fan?

Irene Grandi: “Sono stanca delle restrizioni”

Questa sera Irene Grandi sarà sul palco di Rai in A grande richiesta (Parlami d’amore), una serata dedicata alla musica e a San Valentino, e a quel punto anche lei darà il suo contributo finalmente come ad un live vero e proprio e dopo un perioco un po’ difficile che lei stessa ha raccontato sui social dicendosi stanca delle restrizioni: “Piove, non si può partire, non si può suonare, non si può andare al cinema nè fuori la sera per una pizza … È vero che non è grave ma… I’ve got the blues in me…”. In un altro momento si era detta pronta ad affrontare tutto questo a colpi di Yoga: “Ciao a tutti come state? Io mi sento piuttosto stanca di tutte queste restrizioni… ho tante idee diverse ma restano incompiute… ancora è tutto così incerto che è difficile preparare il futuro… con lo studio dello yoga torno al centro… Osservo, accetto e lascio andare. Accendo una scintilla per portare la luce su ciò che non conosco di me oppure su ciò che non mi piace di me… e mi dico: devi volerti bene!”. Come sarà per lei tornare sul palco?



