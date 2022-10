Irene Grandi e il marito Lorenzo Doni: perchè si sono lasciati?/ “Io egoista e…”

Lorenzo Doni e Irene Grandi, come mai si sono separati?

Lorenzo Doni è stato il marito della cantante Irene Grandi. Prima di Lorenzo però Irene Grandi è stata sposata con Alessandro Carotti. La loro è stata un’unione molto turbolenta: dopo appena un mese di fidanzamento, nel giorno di San Valentino del 2003 i due hanno deciso di sposarsi a Las Vegas. Irene Grandi a distanza di tempo si è poi pentita per quella scelta precipitosa. Una volta rientrati in Italia infatti la coppia ha iniziato ad accusare dei problemi. Alessandro ha iniziato a condurre una vita sregolata, ha raccontato che beveva molto, usciva fino a tardi e ha anche ceduto ad alcune debolezze. Alessandro Carotti e Irene Grandi si sono separati nel 2010 e cinque anni dopo è arrivata l’ufficialità del divorzio. Dopo la separazione, Alessandro decise di andare in Sudafrica per riflettere, e quando è tornato da lei l’ha trovata tra le braccia di un altro uomo. A quanto pare la cantante non ha voluto perdonare certe “debolezze”, le stesse che hanno logorato il loro rapporto al punto da divorziare.

Dopo quel matrimonio naufragato, Irene Grandi si è sposata una seconda volta con Lorenzo Doni. Anche stavolta però le cose non sono andate bene. La cantante in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato: “Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica”. Poi ha aggiunto: “Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.

Irene Grandi, lorenzo doni e il desiderio di diventare madre: “Avrei avuto voglia ma…”

Irene Grandi è stata ospite la scorsa settimana a Verissimo. La cantante non ha toccato l’argomento della separazione dal marito ma parlando di amore ha spiegato: “Io sono stata parecchio passionale con l’amore. Mi sono capitate tante occasioni. Non ho mai approfondito una storia d’amore perché sono un po’ passionale, un po’ perché ho un carattere forte e volevo che il mondo girasse intorno a me. Il lavoro per me ha avuto sempre un ruolo centrale“. Oggi Irene Grandi è single e confessa di stare serena da sola.

L’amore potrebbe bussare alla sua porta e quando Silvia Toffanin gliel’ha fatto notare, Irene Grandi ha risposto: “Ma poi quando arriva la persona che ti tocca il cuore tutto cambia e magari poi la prossima volta ti dico il contrario di quello che ho detto oggi”. Irene Grandi non ha avuto figli e nell’intervista a Verissimo esprime il suo dispiacere: “Mi sarebbe piaciuto diventare mamma, se ciò fosse accaduto in maniera naturale. Avrei avuto voglia, lo avrei accettato volentieri. Ho una simpatia particolare per i bambini, mi viene voglia di viverli. Mi piacerebbe averne l’occasione prima o poi”.













