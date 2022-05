Irene Grandi, Giusy Ferreri e Dolcenera/ “L’incoscienza nei nostri occhi: The Band…”

Irene Grandi, Giusy Ferreri e Dolcenera: da The Band a Da noi a ruota libera

Irene Grandi, Giusy Ferreri e Dolcenera: le tre rocker ospiti oggi a Da noi a ruota libera si sono raccontate. Non è mancato un video dei loro esordi e dei loro maggiori successi. “Vedere quell’incoscienza negli occhi presente in tutti e tre è stato bello”, ha commentato Dolcenera. Le tre donne sono anche tutor di The Band. “E’ bello vedere questa tenerezza e il coraggio di essere imperfetti e iniziare a suonare”, ha commentato Irene Grandi. “Se uno vuole fare musica, lasciarsi è giusto”, ha proseguito la cantante toscana.

Giusy Ferreri ha svelato cosa dice ai concorrenti quando devono affrontare una sfida: “Di dimenticare i vari consigli quando qualcuno aveva manifestato dei dubbi. Alle volte prevale l’istinto e sentirsi dire sempre troppe cose alla lunga snatura”. A suo dire la band devono approcciare con grandissimo istinto questa nuova esperienza: “Devono lavorare più sulle loro qualità accentuandole”. Dolcenera ha aggiunto: “Tante cose nella mia vita forse non le avrei sbagliate se avessi avuto un tutor”.

Irene Grandi, Giusy Ferreri e Dolcenera: i consigli da tutor e non solo

Quali, invece, i consigli di Irene Grandi ai suoi concorrenti? “Per me è un’esperienza del tutto nuova, non ho mai fatto talent e la cosa che mi è piaciuta di più è vedere la musica dal vivo. In Italia manca la cultura dell’amore per i musicisti. Ho trovato tanti ragazzi che più o meno preparati hanno una forte personalità e questa va difesa e va aiutata a crescere”, ha commentato.

Le tre donne sono poi state messe alla prova con alcuni stralci di canzoni da indovinare, alcune loro ma non solo. Giusy ha parlato del suo “Cuore sparso”, ultimo singolo: “ho voluto fare i disegni del videoclip perché mi sembrava la cosa più naturale e spontanea da fare e mi sembrava arrivasse con uno spirito diverso e più fanciullesco”. Irene Grandi ha parlato della sua nuova sé: “Sto lavorando per la prima volta a un progetto corale, una opera rock con orchestra, ballerini e altri cantanti. Sarà un progetto internazionale ma anche con cantanti lirici, scenografie particolari e la prima andrà proprio questa estate tra il 20 e il 25 di luglio in un teatro particolare immerso nella natura”. In occasione del primo maggio, le tre cantanti si sono esibite insieme alla padrona di casa.

