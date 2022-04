Irene Grandi, tutor a “The Band”/ La sua esperienza al servizio dei più giovani

Si deve risalire al 1994 per ricordare l’esordio di Irene Grandi al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, dove si era presentata con il brano “Fuori“, apprezzato per il suo ritmo incalzante, reso ancora più evidente grazie alle sue grandi doti vocali. Nel corso degli anni sono stati diversi i colleghi che hanno poi voluto collaborare con lei, a conferma della reputazione che era riuscita a costruirsi nell’ambiente. Basti fare i nomi, ad esempio, di Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Jovanotti e Vasco Rossi.

Irene Grandi/ Dopo il matrimonio fallito con l'avvocato Lorenzo Doni pronta a ripartire

E’ proprio con il rocker di Zocca l’artista con cui si instaura il legame più forte e duraturo: è lui, infatti, a firmare alcune delle sue canzoni più celebri, tra cui spiccano “La tua ragazza sempre” e “Prima di partire per un lungo viaggio”.

Irene Grandi non solo “The Band”: la sua esperienza al servizio dei più giovani

Irene è ora pronta per questa nuova avventura televisiva a “The Band“, dove è stata fortemente voluta dal suo conterraneo Carlo Conti. Questa sarà l’occasione per mettere la sua esperienza al servizio dei ragazzi che coltivano il sogno di farsi strada nel mondo della musica.

Irene Grandi/ 'Finalmente Io' ad Una Storia da Cantare, Vasco Rossi fiero di lei

Non è comunque questa l’unica opportunità per sostenere i più giovani. La cantante ha infatti dato il via a un nuovo progetto dal titolo “Conosci la tua voce“, dove ha la possibilità di dare consigli preziosi ai ragazzi che desiderano migliorare le proprie doti vocali. Lei è decisamente felice di questa iniziativa: “Tutto è nato insieme a un’amica coach Lisa Kant, già docente che conosco da 25 anni, ci siamo ingegnate per unire le forze. Da un lato, il suo percorso professionale, che è più da insegnante di tecnica vocale, ma è anche cantante e corista. Dall’altro, il mio, che ho una carriera alle spalle, un’esperienza su come trovare i collaboratori, come nasce un progetto, come prendere ispirazione per le canzoni e come scriverle, oltre a come trovare il modo di leggere bene i messaggi che le stesse danno”.

Irene Grandi/ L'ammirazione per Mina: "amati anche i suoi brani meno conosciuti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA