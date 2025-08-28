Irene Pivetti ricorda: "Non avevo più i soldi per mangiare, ho dovuto fare ricorso alla Caritas"
Problemi per Irene Pivetti, la celebre ex politica è tornata a parlare della sua complicata situazione finanziaria della quale più volte ha raccontato dettagli negli ultimi anni. Irene Pivetti è tornata a parlare e in una intervista concessa tra le colonne del quotidiano Il Giornale ha rotto il silenzio sui tempi più complessi, come quelli del Covid: “Non mi vergogno a dire che non avevo i soldi per mangiare. Non sapevo come andare avanti. Ho venduto tutto quello che potevo ai rigattieri, anche i regali di nozze. Durante il periodo del lockdown per Covid erano chiusi e capitava di non riuscire a fare la spesa” ha confidato Irene Pivetti a riguardo.
Irene Pivetti nei giorni più difficili ha fatto affidamento sulla Caritas, sfruttando gli aiuti umanitari prima di ritrovare un lavoro: “Non nego di essere andata a ritirare i pacchi con cibo in scatola e lattine alla Caritas di San Vincenzo. Poi ho trovato una cooperativa di ex detenuti, la Mac Servizi, in uno scantinato. Mi sono messa a lavorare per loro” le parole dell’ex deputata.
Irene Pivetti: “Facevo le pulizie per mille euro al mese”
Come per tanti altri, la vita si è messa di traverso e Irene Pivetti si è dovuta reinventare nel corso della vita. L’ex politica ha raccontato a Il Giornale la sua rinascita, un primo lavoro ritrovato grazie alla Caritas dove grazie a un supporto mensile è riuscita a tirarsi fuori un minimo dalle sabbie mobili nelle quali era sprofondata:
“Inizialmente facevo le pulizie, poi mettevo in ordine. Ho iniziato come volontaria, e poi mi hanno riconosciuto uno stipendio di mille euro al mese” ha ammesso l’ex deputata tra le colonne de Il Giornale. In passato Irene Pivetti è finita anche al centro di alcuni guai giudiziari, visto che ha subito una condanna a quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio.