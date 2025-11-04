Irene Pivetti, dal processo per le forniture Covid alla condanna per evasione: le battaglie giudiziarie e cos'è successo all'ex presidente della Camera

LE BATTAGLIE GIUDIZIARIE DI IRENE PIVETTI

Il timore del carcere è un pensiero ricorrente per Irene Pivetti, da quando è coinvolta in alcune battaglie giudiziarie legate alla sua attività di imprenditrice. Ne ha parlato la stessa ex presidente della Camera in diverse interviste concesse nei mesi scorsi, e molto probabilmente sono temi che affronterà anche nell’intervista a Belve.

Tutto è cominciato cinque anni fa, quando sono state aperte alcune inchieste sulle importazioni di mascherine dalla Cina e su presunti reati di natura fiscale e finanziaria, con società a lei riconducibili finite nel mirino, insieme ad altre figure.

La Guardia di Finanza sequestrò circa 500 mila mascherine importate da una società legata a Irene Pivetti, perché ritenute di scarsa qualità e non conformi alle norme. Furono inoltre bloccati 1,5 milioni di euro sui conti della società, ritenuti parte dei proventi di una vendita sospetta.

DAL CASO MASCHERINE ALLE FERRARI

I reati contestati furono diversi: frode in commercio, falso ideologico, ricettazione, vendita di prodotti non conformi alla sicurezza, evasione e violazione dei dazi doganali. La Procura di Busto Arsizio chiese prima l’arresto e poi il processo, ma successivamente intervenne anche quella di Milano, per presunto riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale.

Irene Pivetti, tuttavia, si è sempre proclamata innocente. In televisione dichiarò di non aver lucrato sulla pandemia e di essere fiduciosa di poter dimostrare la correttezza del proprio operato. Lo stesso atteggiamento ha mantenuto quando è stata accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio per una presunta finta vendita di tre Ferrari a una società cinese, vicenda per la quale è stata condannata in primo grado a quattro anni di carcere.

Secondo l’ipotesi accusatoria, le auto non sarebbero mai state consegnate, ma utilizzate per riciclare denaro frutto di illeciti fiscali e per occultare patrimoni allo Stato. Dopo la condanna, le sono stati confiscati 3,4 milioni di euro ed è stata interdetta dai pubblici uffici e dalle attività imprenditoriali.

IRENE PIVETTI E IL “TRITACARNE” GIUDIZIARIO

Irene Pivetti, però, non si arrende. Del resto, ci sono fino a tre gradi di giudizio per far valere le proprie ragioni; inoltre, il processo per la vicenda delle mascherine è ancora in corso. Pur dichiarandosi serena riguardo alla propria innocenza, non ha nascosto il timore per l’esito di queste battaglie, che hanno «distrutto» la sua immagine e la credibilità costruita con sacrificio nel tempo.

È stata la più giovane presidente della Camera, deputata della Lega per tre legislature, conduttrice televisiva e imprenditrice. Oggi affronta nuove sfide con la consapevolezza di essere riuscita, comunque, a riprendere in mano la propria vita. «Non voglio che la condanna pesi come una spada di Damocle sulla mia vita», ha dichiarato nei mesi scorsi al Corriere della Sera, spiegando di essersi affidata alla fede per affrontare questo momento difficile.

Purtroppo, come ha detto lei stessa, è «finita in un tritacarne». Questa esperienza le ha dato modo di riflettere sul fatto che, se esiste la presunzione di innocenza, deve esistere anche il rispetto, mentre gli avvisi di garanzia, di fatto, non garantiscono nulla. Nel frattempo, prosegue il suo impegno nel sociale e in ambito culturale, promuovendo eventi e missioni, senza mai smarcarsi dalle battaglie giudiziarie che desidera concludere con l’accertamento della propria innocenza.