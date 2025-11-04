Compagno di Irene Pivetti, l’ex Presidente della Camera ha ritrovato l’amore dopo i due matrimoni senza lieto fine?

Un passato diviso tra politica, tv e un’attualità tormentata dalle vicende giudiziarie in attesa di esito: Irene Pivetti stimola la curiosità degli appassionati non solo per le ultime notizie riguardanti le questioni legali ma anche in riferimento alla vita sentimentale che è sempre bacino inesauribile per gli appassionati di cronaca rosa. Soprattutto dopo le ultime beghe legali, l’ex Presidente della Camera ha scelto la via della riservatezza: Irene Pivetti ha un nuovo compagno? Una domanda lecita, così come la mancanza di una risposta certa.

Irene Pivetti protegge la sua sfera privata e di conseguenza anche le novità relative alla vita sentimentale; due matrimoni alle spalle, l’ultimo con l’ex marito Alberto Brambilla con il quale ha deciso di prendere strade diverse nel 2010. A oggi, l’ex Presidente della Camera risulta invece single; almeno stando alle notizie frammentarie che circolano in riferimento alla sua quotidianità sentimentale.

Irene Pivetti, nessun compagno al suo fianco: l’amore passa in secondo piano dopo le delusioni del passato

Non sembra esserci quindi un nuovo compagno nella vita di Irene Pivetti; lei stessa, in un’intervista recente, aveva glissato sul tema sentimentale dimostrandosi concentrata su altro. “Ho vissuto abbastanza tempeste, ora preferisco la quiete e la lettura”, un modo ironico per sottolineare come l’amore non occupi un ruolo principale tra le sue priorità odierne. Forse anche scottata dalle delusioni d’amore ascrivibili al passato; come anticipato, Irene Pivetti è giunta al grande passo del matrimonio per ben due volte nella sua vita. Oltre al legame più recente con Alberto Brambilla, nel 1988 è convolata a nozze con Paolo Taranta; un amore importante ma durato poco anche perchè pare che vigessero visioni differenti dal punto di vista della creazione di una famiglia.

