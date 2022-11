Irene Pivetti: “Lavoro in una mensa sociale, vivo in un dormitorio”/ “I milioni sequestrati? Tutto distrutto”

Irene Pivetti racconta la sua nuova vita a Pomeriggio 5: “Lavoro in una mensa sociale”

Che fine ha fatto Irene Pivetti? L’ex deputata, dopo i problemi giudiziari che l’hanno vista protagonista alcuni mesi fa – è al centro di un’indagine per evasione fiscale, per la quale le hanno sequestrano 3,5 milioni di euro – è tornata a parlare della sua condizione nello studio di Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, la Pivetti ha raccontato di occuparsi oggi del coordinamento dello Smack, una mensa sociale del centro sociale di Via Tazzoli, a Monza.

Irene Pivetti, Cassazione conferma sequestro 3,5 milioni/ Lei "Tempo mio alleato"

“Io sono molto felice, è bello poter costruire insieme ad altre fragilità qualcosa che è molto sano. Non si tratta di una mensa dei poveri ma di un ristorante sociale anche molto divertente. Io sono felice di quello che faccio, è un bel gruppo.” ha raccontato con grande serenità Irene Pivetti in diretta. In merito al denaro sequestrato invece ha dichiarato: “Sono ancora sotto sequestro. Se li sbloccassero? Non sono denari che mi riguardano. La cosa a cui tengo è il mio onore, perché io non ho fregato nessuno e ci sarà il modo di dimostrarlo riga per riga.”

Irene Pivetti rischia processo per evasione e riciclaggio/ “Accuse? Gravissimo lutto”

Irene Pivetti: “Vivo in un dormitorio e mi mantengo con mille euro”

Va detto che Irene Pivetti ha rilasciato proprio di recente un’intervista al settimanale Gente in cui ha raccontato nei dettagli la sua nuova vita, spiegando le sue attuali condizioni anche economiche: “Mi hanno azzerato la società, mi hanno distrutto tutto – ha spiegato – e io avevo messo tutti i miei beni lì. Hanno avuto la buona idea di privarmi dei mezzi di sussistenza, ma fa niente”. E ancora: “Mi mantengo con i mille euro mensili che mi dà la cooperativa sociale per il lavoro che svolgo alla mensa. Ma non mi lamento. Non è questo il problema. C’è gente che non ha neppure quelli. La vita che sto facendo è molto gratificante”

LEGGI ANCHE:

Inchiesta Irene Pivetti: sequestrati 4 mln/ Compravendita di 3 Ferrari GT nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA