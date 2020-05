IRENE PIVETTI, RISULTATI TEST SULLE MASCHERINE/ Lei: “analisi? è stata un’imboscata”

Pubblicità

Irene Pivetti risponde per le rime alla giornalista di Live Non è la D’Urso, minimizzando i risultati riportati dal laboratorio su quelle che sarebbero le sue mascherine. “Ovviamente nessuno garantisce che quelle mascherine siano le mie”, precisa. “Quell’esame è di per sé relativo, qualunque cosa dica quel laboratorio si riferisce a quella mascherina. Ribadisco: è un’imboscata”. In studio Gianluigi Nuzzi esplode: “A me piacerebbe pensarla come lei. Queste mascherine sono di tante famiglie diverse, mi chiedo come faccia ad avere grandi appalti dallo Stato. Queste mascherine sono state ritenute non affidabili. Le certificazioni non erano giuste. E’ molto semplice il discorso. Perché gli ex politici hanno grandi appalti con le istituzioni dello Stato? Abbiamo la signora Pivetti, persona perbene fino a prova contraria, che ha grandi appalti con lo Stato”. L’avvocato di Irene Pivetti, Mirko Palumbo, interviene brevemente per difendere la sua assistita, non presente in studio né in collegamento: “La società è piccola ma dietro c’è una grande donna, che si chiama Irene Pivetti. Ha rapporti internazionali con la Cina, quindi ha rapporti con i cinesi. All’inizio della pandemia le mascherine erano più rare dell’oro. Irene Pivetti aveva i contatti giusti in Cina, cosa che non aveva la Protezione Civile. Non ci ha guadagnato una lira”.

Irene Pivetti ancora nel mirino di Live per il caos mascherine

Caos mediatico e non solo per Irene Pivetti, al centro dell’attenzione dei giornali e dei talk show per le sue mascherine, che non sarebbero realmente filtrate. Nella scorsa puntata di Live Non è la D’Urso sono stati consegnati alcuni campioni “per vedere precisamente quanti strati contiene la mascherina”. Gli esperti del laboratorio di analisi di Milano hanno effettuato alcuni controlli sui campioni prelevati dagli inviati della D’Urso a Savona. “Ci vuole circa una settimana per avere dei risultati ma abbiamo dei documenti che è possibile approfondire…”, spiega l’esperto nel video di Live. Da alcune verifiche immediate risulterebbe che le mascherine della Pivetti “sono KN95 come le nostre FFP2. Poi sono state fatte certificare da un ente coreano con sede in Polonia come mascherina chirurgica, quindi con altra classificazione. Poi sono state vendute come FFP2 al nostro farmacista”.

Irene Pivetti, Live fa analizzare le sue mascherine

Da alcune settimane la Pivetti si è messa a disposizione della magistratura savonese e dei media per chiarire la sua posizione. Quella di questa sera si preannuncia quindi un’altra tappa importante per la vicenda, visto che dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti sulle analisi delle sue mascherine. Previsto ampio dibattito in studio.

