Irene Pivetti, sorella Veronica/ La politica, i figli e gli ex mariti Paolo Taranta e Alberto Brambilla

Irene Pivetti, classe 1963, è la sorella maggiore dell’attrice Veronica Pivetti. Anche Irene, come il resto della famiglia Pivetti (papà regista, mamma e sorella attrici), muove i primi passi nel mondo dello spettacolo: a 9 anni faceva la doppiatrice. Frequenta il liceo dalle monache benedettine e poi si laurea a pieni voti in Lettere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1990, a 27 anni, incontra Umberto Bossi: dal 1990 al 1994 è responsabile della Consulta Cattolica della Lega. Nel 1992 viene eletta deputato alla Camera e il 15 aprile 1994 viene eletta Presidente della Camera dei Deputati: a 31 anni è la più giovane presidente della Camera della storia italiana, nonché la seconda donna dopo Nilde Iotti. Nel 1996 viene espulsa dalla Lega per la sua opposizione alla linea della secessione padana e inizia la sua lenta marcia d’avvicinamento ai mezzi di comunicazione di massa. Tra i suoi programmi: “Fa’ la cosa giusta” e “La giuria” su La7, “Bisturi! Nessuno è perfetto” e “Giallo 1” su Mediaset.

Irene Pivetti: due matrimoni e due figli

Per quanto riguarda la sua vita privata Irene Pivetti è stata sposata due volte. Il primo matrimonio con Paolo Taranta è stato annullato dalla Sacra Rota perché lei non voleva figli. Nel 1997 sposa Alberto Brambilla, dieci anni meno di lei: “Ero blindata, anche nei sentimenti. Mio marito è stato il fattore liberante”, ha detto in un’intervista tempo fa, come riporta Repubblica. La coppia ha avuto due figli, Ludovica Maria e Federico. Il matrimonio tra Irene Pivetti e Alberto Brambilla è finito nel 2010, dopo 12 anni d’amore: “Sono molta dispiaciuta di questa situazione, non me la aspettavo. Ci sono rimasta male, io la separazione non l’avrei proprio voluta. Ma sono vicende molto complicate e non descrivibili sulla stampa”, aveva detto la Pivetti a Il Tempo. La figlia Ludovica Maria si è sposata, a soli 19 anni, nel 2017.



