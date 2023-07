Irene Pivetti torna in Tv come opinionista?/ Il possibile nuovo ruolo in Mediaset

Irene Pivetti, dai “record” in parlamento alla svolta televisiva

Nel contesto professionale dimostrarsi eclettici, trasformisti, può spesso risultare come valore aggiunto. Tanti sono i casi di personalità note che da un determinato settore sono passate ad un altro, senza perdere credibilità o risultare fuori contesto. Un esempio sono i molti volti del contesto politico che hanno scelto la strada della Tv, come ad esempio il caso di Nunzia De Girolamo. Ma prima di lei, gli appassionati del piccolo schermo hanno potuto apprezzare anche alcuni format condotti da Irene Pivetti.

Irene Pivetti ha avuto più “vite” professionali; politica, imprenditoria, contesto televisivo. Il carisma non le è mai mancato così come la capacità di risultare magnetica e sempre a suo agio. Vanta il primato di essere stata la donna più giovane a vestire la carica di presidente della Camera della storia italiana; seconda dopo Nilde Iotti. Nel corso degli anni è passata poi al contesto televisivo ottenendo risultati confortanti e apprezzabili. Negli ultimi anni il suo nome è balzato al novero della cronaca principalmente per questioni giudiziarie, soprattutto in epoca Covid-19. In ogni caso, sono temi che sono stati discussi o si discuteranno nelle sedi opportune.

Irene Pivetti, il ritorno in Tv non esclude il lavoro presso la cooperativa di Milano

L’ultima indiscrezione che riguarda Irene Pivetti è invece relativa ad un eventuale ritorno in Tv. A lanciare la “bomba” di telemercato è il settimanale Oggi; da qualche tempo l’ex parlamentare lavora presso una cooperativa a Milano ma a quanto pare potrebbe presto tornare sul piccolo schermo per una nuova collaborazione. Già negli scorsi mesi l’avevamo vista nei panni di opinionista a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso.

Stando a quanto racconta il settimanale Oggi, Irene Pivetti potrebbe occupare un ruolo di opinionista fisso a partire dal prossimo mese di settembre e sempre per le reti Mediaset. Secondo il magazine l’ex parlamentare avrebbe il pieno sostegno dei dirigenti leghisti nel merito di un suo coinvolgimento nella programmazione televisiva che partirà tra poco più di un mese. Intanto – sempre il settimanale – spiega come Irene Pivetti, a prescindere dall’eventuale ruolo da opinionista in Tv – vorrebbe comunque mantenere il suo attuale impegno lavorativo come barista e cassiera.

