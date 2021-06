Irene Rebecchi è Amelia Conte fidanzata di Rino Gaetano?/ Attacca il film:”Non mi sento rappresentata”

Irene Rebecchi, la fidanzata di Rino Gaetano nel film “Ma il cielo è sempre più blu” è Amelia Conte?

Nel film tv “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu” in onda mercoledì 2 giugno 2021 racconta la vita del celebre cantautore calabrese scomparso 40 anni fa in un tragico incidente stradale. A

Amelia Conte, ex fidanzata Rino Gaetano/ "Sognai una bara e poi quella telefonata..."

Nonostante l’interpretazione magistrale di Claudio Santamaria, la sorella di Rino non ha apprezzato alcune scene del film tv e il racconto di alcuni personaggi. Tra questi c’è anche Irene Rebecchi, interpretata da Kasia Smutniak, che nel film tv è la fidanzata di Rino Gaetano. In realtà nella vita dell’artista di Crotone non c’è stata mai nessuna Irene, visto che la sua compagna di vita è sempre stata Amalia Conte, presenza fissa e costante. Nella fiction, infatti, non c’è alcun riferimento alla donna né tantomeno al matrimonio che i due avevano organizzato e che si sarebbe svolto qualche giorno dopo il terribile incidente.

MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU, STORIA VERA RINO GAETANO?/ Morte e La ballata di Renzo

Amelia Conte: “non mi riconosco in Irene Rebecchi”

Dopo la sorella di Rino Gaetano, anche la ex fidanzata Amelia Conte ha preso le distanze dal film tv “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu” intervista nel programma cult “La storia siamo noi”. “Io non mi sento rappresentata nella figura di Irene, la fidanzata di Rino e ritengo che neanche Rino ne sia uscito nella maniera giusta” – ha detto a gran voce la donna che ha avallato la stroncatura di Anna, sorella di Rino Gaetano, che non ha riconosciuto nel film tv la vita del fratello. “Io capisco che, magari, per esigenze televisive si sia voluto dare un particolare significato, si sia cercato in tutti i modi e ad ogni costo un tormento, ma è una cosa che, assolutamente, non era di Rino. Ritengo che la storia non abbia dato la giusta dimensione alla figura di Rino” ha concluso Amelia Conte, la ex fidanzata di Rino Gaetano.

