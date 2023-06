Irene Vella, chi è/ Pesava 120 kg: “Mangiavo dolore. Ho cominciato a camminare verso l’inferno”

Irene Vella, chi è la giornalista e scrittrice

Irene Vella sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 1° giugno, di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14.05 su Rai 1. La giornalista ha da poco pubblicato il libro “Un chilo alla volta. Viaggio di andata e ritorno dalla prigione dell’obesità”, in cui raccontato la sua storia. Due anni fa Irene si è sottoposta alla “sleeve gastrectomy”, una resezione gastrica intestinale indirizzata al tubo digerente per ridurre la produzione di alcuni ormoni responsabili della fame.

Nel giro di poco tempo la scrittrice è arrivata a pesare quasi 120 kg, circa 50 kg in più del suo peso forma: “C’è stato un momento in cui ho cominciato a camminare verso l’inferno e non me ne sono nemmeno accorta: non un km, ma un kg alla volta”, ha detto a Vanity Fair. E ha aggiunto: “Io non mangiavo per fame, né mangiavo per noia. Mangiavo dolore… Ho cominciato a prendere peso sistematicamente: mi vedevo cambiare, ma non riuscivo più a mettermi a dieta”.

Irene Vella: la prigione dell’obesità

La discesa all’inferno dell’obesità per Irene Vella è iniziata nel 2018: con il ripresentarsi della malattia del marito Luigi, ha dovuto lasciare il lavoro. Il marito Luigi, che lei chiama il “Mister”, è affetto dalla sindrome di Berger: vent’anni fa Irene gli ha donato un rene. A inizio 2020 Irene prende coscienza di essere malata: “I miei figli si meritano almeno uno dei due genitori sano. Irene, ripigliati!. E così, ho cominciato il percorso verso la sleeve”. La giornalista, infatti, è madre di due figli: Donatella e Gabriele. “Oggi sono tornata in forma, ma non solo: risplendo, son tornata a vedermi bella, a comprarmi i vestiti e a provarmeli come una quindicenne davanti allo specchio, per il gusto di dirmi che sono figa. Perché oggi so di esserlo”, ha detto Irene a Vanity Fair. Di recente si è sottoposta a un nuovo intervento, le hanno rimosso tube e ovaie.

