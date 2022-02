Irene Volpe, chi è la finalista di Masterchef Italia 10/ Un sito per realizzare il suo sogno

A distanza di quasi un anno dalla messa in onda, alcuni dei protagonisti di “Masterchef Italia 10” sono rimasti nel cuore del loro pubblico. Tra i punti di forza del cast c’era infatti quello di essere variegato, ma allo stesso tempo composto da personalità diverse tra loro, ma tutte con l’intenzione di sfruttare quella vetrina per dare una svolta alla loro vita. È il caso di Irene Volpe, arrivata fino alla finalissima, poi vinta da Francesco Aquila.

La giovane è rimasta impressa a molti soprattutto per il suo atteggiamento spesso scanzonato, utile per sdrammatizzare i momenti più complessi delle prove che tutti i concorrenti dovevano affrontare. impossibile poi non ricordare il suo look decisamente stravagante, che spesso l’ha portata a cambiare colore di capelli nel corso delle varie puntate, spesso con tinte decisamente fuori dall’ordinario.

Chi è Irene Volpe: la finalista di “Masterchef Italia 10” con tanti sogni nel cuore

Irene ha approfittato della partecipazione a “Masterchef Italia 10” per mettersi alle spalle un passato decisamente difficile, che l’ha segnata non poco. Come lei stessa ha confessato, la ragazza ha sofferto di disturbi alimentari, un problema che spesso le impediva di assaggiare i piatti prima di presentarli ai giudici.

Ora che può guardare all’esperienza nel cooking show con freddezza lei non può che ritenersi soddisfatta: “Il programma ha mutato la direzione della mia vita – ha detto in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ -, Non mi ero mai messa sotto seriamente con la cucina. Invece dopo la finale ho continuato a sperimentare e a condividere sui social la mia esperienza quotidiana, dando consigli ai follower su come fare il pane, la pizza o altro. Ho aperto il mio sito, che mi permette di raccontare me stessa a 360 gradi, sia a livello artistico che culinario”.

La cuoca, che Bruno Barbieri aveva soprannominato ‘Cenerentola‘, non vuole però fermarsi qui:“Mi piacerebbe entrare in una cucina per vedere sul campo questo lavoro e imparare, perché c’è tantissimo che ancora non so! Poi vorrei portare avanti la mia pagina social e il sito Voglio continuare a fare più cose insieme, è nella mia natura!”.



