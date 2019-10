Irene vs Giulio Raselli/ Uomini e Donne: “pensi solo alle bimbemin*ia”

Scintille durante la puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Per Giulio Raselli, infatti, sarà una puntata difficile da affrontare. Oltre a subire la decisione di Veronica Burchielli che si dichiarerà per Alessandro Zarino, infatti, Giulio è il protagonista di un’accesa discussione con la sua corteggiatrice Irene. Attratto fisicamente da Irene, Giulio dà vita ad un’esterna molto bella durante la quale non mancano i momenti romantici, come anticipa il Vicolo delle News. Poche parole e molti abbracci e sguardi languidi mettono in evidenza la reciproca attrazione fisica. Tutto vaper il meglio, almeno fino a quando Giulio non si lascia totalmente andare ammettendo di provare nei confronti di Giulia solo un’attrazione fisica. Un’ammissione che scatena la rabbia della corteggiatrice che, delusa dalle parole del tronista, non esita a scagliarsi contro di lui.

IRENE CONTRO GIULIO RASELLI: “PENSI SOLO ALLE BIMBEMIN*IA”

Giulio Raselli, pur stando bene con Irene, decide di essere totalmente sincero con lui dicendole di essere molto attratto fisicamente, ma di non avere ancora quell’attrazione mentale necessaria per portare la conoscenza ad un livello superiore. Il tronista, però, aggiunge che ci sono tutte le premesse per andare avanti e trasformare quella che, per ora, è solo un’attrazione fisica, in un vero e proprio interesse. Le parole di Giulio scatenano la reazione di Irene: tra il tronista e la corteggiatrice parte un botta e risposta molto acceso nel corso del quale la corteggiatrice accusa Raselli di dare importanza solo alle bimbemin*ia riferendosi a Veronica che, con il suo atteggiamento, starebbe diventando la star del programma di Maria De Filippi. L’accusa di Irene fa letteralmente infuriare Giulio che non perde occasione per scagliarsi pesantemente contro la corteggiatrice.

