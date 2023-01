IRES 2023/ Come pagare ed entro quando versare la tassa per evitare multe

L’IRES nel 2023 è confermata. Molti imprenditori però, non sanno di cosa si tratta e come viene effettuato il calcolo di questa tassa. Il suo acronimo sta per “Imposta sul reddito delle società“, e come si preannuncia dal nome, si tratta di una tassa che viene versata dalle società.

L’imposta dei redditi prevede una aliquota del 24%. Le regole per versare questa tasse restano identiche a quelle relative alle imposte sui redditi, con codici tributo rappresentati dall’Agenzia delle Entrate.

IRES 2023: a chi spetta pagarla?

Come abbiamo accennato, l’IRES 2023 è una imposta sui redditi che va versata dalle società. La sua aliquota ammonta al 24%, e le aziende che dovranno versarla sono:

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia; Gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit); Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Attenzione inoltre, al concetto di residenza in Italia, che in caso di dubbi potrà esser fatta domanda al proprio commercialista.

IRES 2023: pagamento e scadenze da rispettare

Il nostro è un Paese fondato principalmente su un pressi fiscale davvero elevato. Anche l’IRES del 2023 presenta delle date di scadenza imprescindibili.

Se l’importo di questa imposta fosse meno di 103€, allora andrà versato in un’unica soluzione. Se la somma fosse superiore a 103€, ecco le scadenze suddivise in tranche:

Prima rata di acconto entro il 30 giugno (oppure entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40%); Seconda rata di acconto entro il 30 novembre.

Il versamento andrà effettuato tramite modello F24, al cui interno si troveranno i codici tributo:

2001 Per il primo acconto;

2022 Per il secondo acconto o per l’acconto in unica soluzione;

2003 Per il saldo finale.

