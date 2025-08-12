Con l'approvazione del decreto attuativo nei giorni scorsi è diventata operativa l'Ires premiale chiesta da Confindustria

La nuova Ires premiale, per le Pmi italiane, spesso a conduzione familiare e strette fra margini contenuti e concorrenza internazionale, non è solo un incentivo economico, ma anche ossigeno puro.

Dal prossimo bilancio, chi accantonerà l’80% degli utili relativi all’esercizio 2024 e ne destinerà almeno il 30% a investimenti in beni strumentali indicati in transizione 4.0 e 5.0 potrà optare con un’aliquota Ires ridotta dal 24% al 20%. Un taglio che si collega a un obbligo fondamentale di aumento dell’occupazione stabile di almeno l’1% rapportato alla media 2022/2024 o nuova assunzione a tempo indeterminato.

La misura, fortemente voluta da Confindustria, ha visto un grande impegno del Presidente Orsini, che ne ha intuito la capacità di dare fiato alla produzione sbloccando gli investimenti. La rappresentanza nazionale delle imprese l’ha definita un’iniezione di fiducia per l’industria italiana, capace, rilanciando gli investimenti produttivi, di far avanzare l’intero sistema Paese.

Il Governo, grazie al decreto attuativo approvato nei giorni scorsi, ha reso operativa la misura già nel 2025 e ha dichiarato la disponibilità a studiarne una strutturalità affinché chi intende modernizzare impianti e processi possa procedere alla loro pianificazione.

Per le Pmi familiari, che spesso non possono permettersi interventi senza incentivazione, il provvedimento potrebbe fare la differenza tramite la possibilità di accesso a macchinari ancor più efficienti degli attuali e a processi digitalizzati che le faciliteranno nella competizione internazionale. Non secondario potrebbe essere l’effetto che il dispositivo potrebbe avere in Italia in materia di ordini per nuovi beni strumentali.

La scommessa governativa è chiara: chi investe e assume va premiato. Se tutto, come auspicabile, funzionerà, la riduzione di quattro punti di Ires potrà essere l’inizio di una duratura politica industriale.

