Irina Lucidi è la madre di Alessia e Livia Schepp, le due gemelline di sei anni scomparse nel 2011 durante una fuga insieme al padre Mathias Schepp, che le aveva rapite per sottrarle alla ex moglie dopo il divorzio. Il viaggio di cui si parlerà alla trasmissione Detectives, era iniziato il 28 gennaio e si concluse con il suicidio dell’uomo, che si gettò sui binari della stazione di Cerignola per farsi investire da un treno il 3 febbraio, nei giorni precedenti inviò una serie di lettere nelle quali dichiarava di aver ucciso le figlie senza aver provocato loro alcuna sofferenza, tuttavia i corpi non sono mai stati ritrovati e per questo il caso, nonostante l’ufficializzazione della morte da parte del Tribunale di Losanna per mancanza di elementi, per la mamma resta ancora irrisolto.

Matthias Schepp, chi è il papà di Alessia e Livia/ La fuga con le gemelline e l'utima lettera: "Le ho uccise"

Irina Lucidi è originaria di Ascoli Piceno, ma all’epoca dei fatti viveva in Svizzera dove lavorava come avvocato per la Philip Morris, dopo la tragedia della perdita delle due figlie, ha fondato l’associazione Missing Children Switzerland che si occupa di bambini scomparsi. Una nuova vita che la donna ha deciso di dedicare ai più fragili, anche per cercare di trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo.

Lauretta Simmi, mamma di Flavio Simmi ucciso a Roma nel 2011/ "Non voglio morire senza avere avuto giustizia"

Irina Lucidi, la nuova vita dedicata ai bambini scomparsi dopo la perdita delle figlie Alessia e Livia

Irina Lucidi, la madre delle gemelline Schepp, scomparse nel 2011 dopo il suicidio del padre che dichiarò di averle uccise senza però rivelare dove fossero i corpi, ha raccontato molte volte la sua storia e il dolore della perdita delle due figlie, che si è poi trasformato in azioni concrete per aiutare chi è in difficoltà iniziate con l’incontro di bambini durante un viaggio in Asia. Il caso è anche diventato protagonista di un romanzo scritto da Concita De Gregorio, intitolato “Mi sa che fuori è primavera”, che parte dai dettagli dell’inchiesta per elaborare il trauma di un mistero che sembra ancora irrisolto.

Vanessa Scalera, chi è / Ha un fidanzato? La notorietà e la lite con la scrittrice di Imma Tataranni

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando proprio del libro, Irina Lucidi aveva ricordato il problema di aver sottovalutato gli atteggiamenti del marito e della sua personalità definita “psicorigida”, dicendo: “Aveva l’ansia di controllare tutto, era ossessivo e maniacale“, un campanello d’allarme che l’aveva spinta anche a chiedere aiuto ad un centro che forniva supporto alle donne vittime di violenza e poi a divorziare. Oggi, parlando della sua associazione che aiuta le famiglie di bambini scomparsi oltre a sensibilizzare per prevenire il fenomeno, ricorda le sue due bambine che l’hanno ispirata per il progetto: “Le mie gemelline sono sempre rimaste qui, accanto a me. Ce le ho negli occhi, sulla pelle. Trasmettono la vitalità che soltanto i bambini sanno come e dove trovare“.