Irina Shayk e Kanye West si sono lasciati/ Us Weekly: “Amore forse mai sbocciato”

Irina Shayk e Kanye West si sono lasciati. La notizia scuote il mondo dello spettacolo e del gossip ed è stata riferita da “Us Weekly”, entrato in contatto con una fonte molto vicina alla ex coppia. Dunque, dopo pochissimi mesi di frequentazione, la modella, ex, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo, e l’iconico rapper si sono detti addio e hanno deciso di non portare avanti la loro relazione sentimentale. La fonte sopra menzionata ha dichiarato quanto segue: “È finita, forse non è mai iniziata. Non c’è mai stato alcunché di significativo fra i due”.

Soltanto nel mese di giugno, i due ex innamorati erano stati fotografati insieme mentre ritornavano da un fine settimana trascorso congiuntamente in Provenza e, a seguito di quegli scatti, subito si era parlato di amore. Però, circolavano anche versioni meno convinte circa la relazione, tanto che un’altra fonte aveva asserito ai microfoni di “People” che quella tra Irina e Kanye era una frequentazione poco seria. Un’altra ancora, invece, a Us Weekly aveva chiaramente detto che si stavano conoscendo: “Kanye ha sempre pensato che Irina fosse bellissima ed entrambi sono determinati a capire dove li porterà tutto questo”.

IRINA SHAYK E KANYE WEST SI SONO LASCIATI: C’È DAVVERO STATO AMORE TRA DI LORO?

Davvero Irina Shayk e Kanye West si sono amati in questi mesi, dunque? Secondo l’universo del gossip, non sarebbe mai stato vero amore e questo si sarebbe già capito da alcune settimane. Stando ad alcuni ben informati, il rapper sembrava davvero preso dalla modella, che avrebbe invitato a più riprese a trascorrere del tempo a Parigi, ma lei pareva essere più distaccata e poco propensa a continuare la frequentazione.

Quella che aveva tutti i requisiti per diventare la nuova coppia d’oro dello showbiz, in realtà è naufragata ancor prima che il sentimento potesse assumere contorni decisamente più marcati e concreti.

