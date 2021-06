Irina Shayk e Kanye West sono fidanzati/ La reazione di Kim Kardashian…

Il mondo dello show business regala una nuova coppia al gossip. Secondo quanto fanno sapere sia TMZ che Daily Mail, la super modella Irina Shayk e il rapper americano Kanye West si starebbero frequentando. Le prime foto della coppia stanno già circolando in rete e stando a quello che racconta il Daily Mail, martedì 8 giugno, giorno del compleanno del rapper americano, si sarebbero concessi qualche giorno in Provenza dove sarebbero stati visti paseggiare insieme. La presunta coppia avrebbe alloggiato in un costoso hotel dove sarebbero stati pizzicati mentre passeggiavano nel giardino dell’albergo. Il rapper e la modella sarebbero arrivato domenica scorsa e sarebbero ripartiti per gli Stati Uniti mercoledì prossimo. La notizia della frequentazione tra Irina Shayk e Kanye West ha rapidamente fatto il giro del mondo e non è mancata la reazione di Kim Kardashian.

La reazione di Kim Kardashian alle foto di Irina Shayk e Kanye West

Irina Shayk e Kanye West si starebbero frequentando dopo la fine delle reciproche relazioni. Il rapper ha chiuso il matrimonio con Kim Kardashian da cui ha avuto quattro figli mentre la modella è reduce dalla fine della storia con Bradley Cooper da cui ha avuto la figlia Lea De Seine. Entrambi single, dunque, si starebbero frequentando. La notizia non è passata inosservata e sarebbe stata commentata dalla stessa Kim Kardashian. “Kim ha sentito le voci su Kanye e Irina Shayk e non le dispiace affatto. Se la cosa non ha un impatto sui suoi figli, non le importa se Kanye frequenta un’altra”, avrebbe detto una fonte a E! News.

