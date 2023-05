Irina Shayk, vestito “trasparente” a Cannes/ “Posso essere una mamma ed esprimermi”

Irina Shayk, al Festival di Cannes, sa come far parlare di sé. Nonostante il clima proibitivo, la modella è salita sul red carpet con un vestito trasparente: visibile solo un mini slip nero. La russa, che anche questa volta ha sfilato sul palco del festival cinematografico più importante, ha fatto notizia con una serie di abiti rivoluzionari, su tutti quello “inesistente”. Alla CNN ha spiegato: “Ciò che ci si aspetta a Cannes sono abiti belli ed eleganti, e volevo divertirmi un po’ con quello”.

Il primo red carpet di Shayk è stato per la premiere di “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese: in questa occasione ha sfilato con un Armani Privé in blu navy con una gonna di tulle ampia, sensuale ma classico. Look diverso domenica sera per la premiere di “Firebrand”: in questo caso ha scelto un look del designer nigeriano-londinese Mowalola. I suoi modelli con “silhouette non tradizionali” e l’utilizzo di materiali come pelle e PVC, hanno portato la Shayk ad indossare una gonna di pelle a vita bassa abbinata a un top stile benda, lasciando il busto completamente nudo. Per Vogue è un “look da filo interdentale”.

Irina Shayk: “Un approccio diverso e moderno”

Per Irina Shayk, “Era qualcosa di molto diverso, anche per me. È sempre divertente venire a Cannes, ma tornare dopo una pausa significava poter fare un passo indietro, vedere cosa ho fatto allora e portare qualcosa di nuovo. Perché voglio vedere un diverso tipo di moda a Cannes. Volevo adottare un approccio diverso e moderno e pensare: “Cosa vogliono le giovani generazioni?” Cosa vorrebbe indossare mia figlia di sei anni quando avrà 18 anni?’”.

Irina Shayk ha partecipato al Festival di Cannes per la prima volta nel 2012. Lo stesso ha fatto otto settimane dopo aver dato alla luce sua figlia, nata nel 2017 dall’amore con Bradley Cooper. La modella non ha dubbi: “Negli ultimi 10 anni, sia la moda che io ci siamo evoluti. Questo è un nuovo momento con una nuova visione e volevo sfruttare il momento e i diversi outfit per divertirmi, essere libero ed esprimere un lato diverso della mia personalità e creatività. Mi innervosivo sul tappeto rosso, ma ora non più. Mi sento più a mio agio nella mia pelle e volevo che il mio guardaroba a Cannes mostrasse che posso essere una mamma – posso essere una mamma che lavora – e comunque presentarmi, essere elegante ed esprimermi”.

