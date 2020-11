Iris Dondi, giovane Rita Levi Montalcini/ Papà Maurizio “Conosceva già la sua storia”

Iris Dondi è la giovane interprete che, nella fiction con Elena Sofia Ricci in onda nella prima serata di oggi, giovedì 26 novembre su Raiuno, veste i panni di una giovanissima Rita Levi Montalcini. L’astigiana Iris ha dieci anni, frequenta la quinta elementare alla scuola Cavour ed è cresciuta in una famiglia di artisti insieme al fratello Eric. Il padre Maurizio è un musicista e tecnico e anche la mamma vive di musica e teatro. Nella fiction, Iris interpreterà la giovanissima Montalcini in un flashback che racconta la vita della scienziata a Torino durante la sua infanzia. Una scena che permetterà al pubblico di Raiuno di scoprire ancora meglio la storia privata e professionale del Premio Nobel. Calarsi nei panni di Rita Levi Montalcini, per Iris, non è stato difficile. Come fa sapere il padre Maurizio ai microfoni de La Stampa, infatti, la bambina conoscenza già la sua storia.

IRIS DONDI CONOSCEVA LA STORIA DI RITA LEVI MONTALCINI

Maurizio Dondi, padre della piccola Iris, ai microfoni de La Stampa, racconta l’esperienza della figlia sul set della fiction di Raiuno dedicata al ricordo di Rita Levi Montalcini. «Iris conosceva la storia di Rita Levi Montalcini aveva letto la breve biografia sul libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”. Così quando si è presentata al colloquio per il film, ha stupito lo staff ed è stata scelta. Poche battute, ma è pur sempre la prima volta che si trova a interpretare un ruolo vero e proprio», ha raccontato papà Maurizio. La fiction Rita Levi Montalcini non è la prima esperienza di Iris Dondi che ha avuto esperienza sui set pubblicitari e sul set di un’altra fiction di Raiuno, “La strada di casa 2” con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere.



