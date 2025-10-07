Iris Stalzer accoltellata in casa: secondo gli inquirenti dietro all'aggressione alla neosindaca di Herdecke ci potrebbe essere un movente familiare

È stata una brutale aggressione che per ora pare essere del tutto immotivata e incomprensibile quella subita da Iris Stalzer all’interno della sua abitazione a Herdecke: si tratta di una delle rappresentanti del Partito Socialdemocratico (o, semplicemente, SPD) tedesco, da pochissimo eletta con il 52,2% al ruolo di sindaca che avrebbe dovuto iniziare a ricoprire dai prossimi giorni, dopo i consueti tempi tecnici per il passaggio di testimone.

Stando alle primissime informazioni che arrivano dalla Germania, l’aggressione ai danni di Iris Stalzer sarebbe avvenuta attorno alle ore 12 di oggi – martedì 7 ottobre 2025 – mentre si trovava in casa: a lanciare l’allarme sarebbero stati i figli adottivi della donna – un 15enne e una 17enne – che nella telefonata agli inquirenti hanno riferito che la madre avrebbe fatto giusto in tempo ad avvisarli che gli aggressori erano “numerosi”.

Immediato, ovviamente, l’intervento delle autorità di Herdecke che hanno disposto il trasferimento di Iris Stalzer presso il vicino nosocomio di Bochum con l’aiuto dell’elisoccorso: per ora vige un riserbo assoluto sulle sue condizioni di salute, ma secondo alcuni media locali sarebbe in condizioni critiche, addirittura – secondo alcuni – in fin di vita; raggiunta da un totale di 13 coltellate alla schiena e all’addome.

Incerto il movente dell’accoltellamento di Iris Stalzer: secondo gli inquirenti la pista potrebbe essere familiare

Data la denuncia dei figli di Iris Stalzer, gli inquirenti in un primo momento si sono concentrati nella ricerca di un gruppo numero di individui potenzialmente compatibili con gli autori dell’accoltellamento e al racconto reso dalla donna prima di svenire, ma la pista non avrebbe dato – almeno per ora – alcun risultato: restano, comunque, aperte tutte le possibili piste tra un tentativo di rapina finito in tragedia (pur non mandando nulla dall’abitazione di Iris Stalzer), fino a un possibile movente politico.

Tuttavia, la pista che sembra attirare maggiormente l’attenzione degli inquirenti sembra essere – riferiscono sempre i media tedeschi – quella di un possibile movente familiare: i figli di Iris Stalzer, non a caso, sono stati presi in custodia e proprio in queste sono sotto interrogatorio, soprattutto dopo la scoperta da parte degli inquirenti di una recente aggressione subita dalla neosindaca proprio dalla figlia 17enne che le avrebbe rivolto contro un coltello.