Irlanda del Nord, aumenta il livello di allerta terrorismo/ MI5: “Attacco probabile”

In Irlanda del Nord, il ministro Heaton-Harris ha presentato una dichiarazione scritta alla Camera dei Comuni, nella quale ha affermato che «la popolazione deve rimanere vigile, ma non allarmarsi, e continuare a segnalare eventuali preoccupazioni al servizio di polizia dell’Irlanda del Nord (Psni)» in vista dell’innalzamento del livello terrorismo. Nonostante il periodo di pace, secondo il ministro, «un piccolo numero di persone resta determinato a causare danni alle nostre comunità attraverso atti di violenza motivata politicamente».

Heaton-Harris ha parlato di rischio danni facendo riferimento alla frangia dissidente repubblicana nota come New Ira, protagonista di recente dell’attentato contro l’ispettore capo di polizia John Caldwell, rimasto gravemente ferito. Restano inoltre le tensioni post-Brexit: gli unionisti del Dup alla Camera dei Comuni hanno votato contro il Windsor Framework, accordo di modifica del Protocollo per l’Irlanda del Nord raggiunto tra Londra e Bruxelles.