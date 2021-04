Irlanda del Nord, sesta notte di violenza/ Video: bus incendiato, scontri con polizia

Continuano le manifestazioni violente in Irlanda del Nord, giunte al sesto giorno di incidenti. Il momento più drammatico è accaduto nelle scorse ore quando un gruppo di lealisti (gli irlandesi del nord fedeli alla corona inglese) ha attaccato a Belfast uno dei tipici bus a due piani con bottiglie incendiarie, dirottandolo e dandogli fuoco, mettendo a rischio la vita del conducente. Anche un giornalista è stato vittima della violenza dei manifestanti. Gli incidenti sono scoppiati quando una settimana fa la polizia di Belfast ha cancellato ogni accusa nei confronti di membri del partito nazionalista irlandese (da sempre oppositore dei lealisti e impegnato per riunire l’Irlanda del nord con il resto del paese).

Questi avevano preso parte nel giugno dello scorso anno al funerale di un ex membro dell’Ira (il braccio armato dei nazionalisti, negli anni 70 e 80 autore di molti attacchi terroristici che causarono una lunga e sanguinosa guerra civile) senza rispettare le misure anti Covid, con assembramento di circa duemila persone senza mascherine.

LA FERITA CHE LACERA L’IRLANDA DEL NORD

E’ bastato un episodio come questo per riaprire la ferita che lacera da sempre la piccola regione rimasta fedele al Regno Unito e che solo negli anni 90 ritrovò la pace grazie a uno storico accordo. I lealisti hanno infatti chiesto le dimissioni del capo della polizia di Belfast e poi sono scesi in strada con manifestazioni violente in cui fino a oggi almeno 40 poliziotti sono rimasti contusi. Tutti i leader, sia quelli lealisti che quelli nazionalisti, hanno ufficialmente chiesto alla gente di astenersi dalle violenze. E’ intervenuto anche il premier inglese Boris Johnson chiedendo che le parti si riuniscano a un tavolo per aprire un dialogo.

Una situazione, quella dell’Irlanda del nord, resa incandescente anche dalla decisione di lasciare la regione fuori dalla Brexit per quanto riguarda gli scambi commerciali, decisione contestata dai lealisti.

More footage of the bus attacked by loyalist rioters tonight in Lanark Way, west Belfast as serious disorder continues. pic.twitter.com/w4jZGU39nT — Patricia Devlin (@trishdevlin) April 7, 2021





