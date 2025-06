Scoppia la violenza anti-migranti in Irlanda del Nord: dopo diversi giorni di scontri contro la polizia, torna la calma nella cittadina di Ballymena

Sembra essere ritornata la consueta tranquillità in Irlanda del Nord dopo diversi giorni di violente proteste anti-migranti che hanno portato ad altrettanto violenti scontri tra le Forze dell’ordine e un folto gruppo di protestanti, con l’epicentro degli scontri che sembra essere stato la piccola città – con appena 30mila abitanti – di Ballymena, poco distante dalla capitale Belfast; mentre, di fatto, le violenze si erano estese anche ai comuni limitrofi e – ma solo parzialmente – alla capitale.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare innanzitutto che l’Irlanda del Nord non è affatto nuova alle sommosse popolari, ma se in passato l’oggetto dello scontro era sempre stato legato ai “normali” dissapori politici tra nazionalisti ed unionisti, in questo caso l’oggetto sembra essere stato il fenomeno dei migranti, ripetendo grosso modo quegli scenari che avevamo già osservato negli ultimi mesi ed anni sia in Irlanda, che nel resto del Regno Unito.

Il là per le proteste in Irlanda del Nord sembra essere stato legato al caso di un presunto abuso sessuale compiuto nel quartiere Clonavon Terrace di Ballymena da parte di due 14enni: seppur i media non avessero diffuso la nazionalità dei presunti stupratori, con l’avvio del processo si era parlato della loro necessità di ricorrere ad un interprete di lingua rumena, alimentando quell’idea già avanzata dalle Forze dell’ordine di un abuso “a sfondo razziale“.

Sui social da subito era circolato l’invito a partecipare ad una marcia pacifica per le strade della cittadina dell’Irlanda del Nord, ma – come spesso capita in questi casi – dalla fiaccolata solidale per la presunta vittima si è presto passati alla violenza: vere e proprie bande organizzate, composte da individui incappucciati, hanno preso d’assalto gli edifici in cui abitano i migranti in una vera e propria caccia contro gli stranieri.

Scontri anti-migranti nell’Irlanda del Nord: da Ballymena a Belfast, è caccia agli stranieri dopo il caso del presunto abuso sessuale

Ovviamente, le autorità dell’Irlanda del Nord sono immediatamente intervenute con centinaia di agenti in assetto antisommossa e da lì la situazione sarebbe degenerata ulteriormente: contro gli agenti sono state lanciate molotov, esplosi colpi di pistola e gettati mattoni e ogni tipo di oggetto che i manifestanti si trovavano a tiro; mentre, dopo una prima notte di disordini al termine della quale si credeva che fosse tornato l’ordine, le tensioni sono continuate per le tre nottate successive.

I violenti manifestanti dell’Irlanda del Nord hanno preso di mira le abitazioni private nelle quali credevano vivessero dei migranti, specialmente se provenienti dall’Est, e un fatto singolare è che i residenti locali si sono sentiti costretti ad appendere alle finestre bandiere inglesi e cartelli per avvisare che all’interno non vi erano stranieri; mentre sono state le stesse autorità locali a parlare di rappresaglie “mirate contro le minoranze etniche e la polizia”.

Last night in Ballymena, “Filipino lives here” stickers were posted to doors and windows.

Today, a new poster emerges, “Locals live here”. pic.twitter.com/LIH2qLho8M — Diarmuid Pepper (@Diarmuid_9) June 11, 2025



Da Ballymena le tensioni si erano sporadicamente estese anche alle vicine città di Larne, Carrickfergus e Newtownabbey, per giungere infine anche alla capitale: dal conto suo il primo ministro inglese Keir Starmer (unitamente ad altri esponenti del governo britannico) aveva pubblicamente condannato la violenza popolare definendo gli attacchi come “senza senso” ed accusando – falsamente – dell’accaduto l’estrema destra inglese; mentre, dopo circa quattro giorni e notti di violenti scontri (ancora incerto il numero di feriti, con l’unica stima ufficiale che parla di almeno 23 agenti), sembra che ora la calma sia progressivamente ritornata in tutta l’Irlanda del Nord.