Irma e Lucia Testa sono una delle coppie più temute a The Couple. Per molti concorrenti sono già le rivali da battere, e non solo perché sono abituate a combattere, essendo entrambe pugili, ma anche perché sono determinate a vincere per i loro grandi amori: le loro due compagne. Ebbene sì, la due sorelle sono entrambe lesbiche, come loro stesse hanno ammesso raccontandosi ai compagni d’avventura di The Couple. .

Se per Irma non era certo un mistero la sua omosessualità, da lei pubblicamente ammessa anche in ambito sportivo, della sorella nulla si sapeva fino a questo momento. E proprio raccontandosi ai compagni d’avventura, Irma, scherzando, ha rivelato anche qual è stata la reazione della mamma: “Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!”

Chi sono le compagne di Irma e Lucia Testa

Una dichiarazione fatta con ironia da Irma Testa, il che conferma che la donna non ha avuto alcun problema di fronte alla sessualità delle figlie. E lo dimostra anche il fatto che mamma Anna sarà ospite nel corso della seconda puntata di The Couple per fare una sorpresa alle figlie. Parlando, invece, delle compagne delle due concorrenti, di Irma sappiamo che si chiama Alessandra e che ha lasciato il Cilento per trasferirsi ad Assisi con lei. Una decisione che, in un’intervista di qualche tempo fa, la donna ha svelato esser stata molto difficile, anche per la reazione dei suoi genitori. Dal suo canto, Irma, di questa relazione, ha dichiarato: “Ho capito che era lei quando ho smesso di aver paura di mostrarci insieme”. Lucia Testa è invece fidanzata con Roberta: “Mi sono innamorata subito di Roberta, e ho stravolto la mia vita per lei, l’ho stravolta. Oggi stiamo da 4 anni insieme.”