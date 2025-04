Nella puntata di The Couple andata in onda lunedì, 14 aprile, Irma e Lucia Testa si sono raccontate a cuore aperto, parlando del loro coming out e delle rispettive compagne. Le due sorelle, infatti, sono entrambe felicemente fidanzate con due donne: Irma da due anni con Alessandra, mentre Lucia è legata da quattro anni a Roberta e sogna di comprare casa con lei, proprio come la sorella minore. Irma, in particolare, ha spiegato di aver capito di essere attratta dalle donne a soli 15 anni, dopo il suo trasferimento ad Assisi e la convivenza con le sue compagne di squadra.

Irma Testa delusa dalle strategie delle sorelle Boccoli/ Benedicta: "Abbiamo legato ma se penso al gioco..."

In quel contesto, ha iniziato a provare qualcosa d’inaspettato per un’amica, rendendosi conto che i suoi sentimenti andavano oltre la semplice amicizia. Entrambe hanno poi confessato di volere dei figli: “Manca qualcosa e questo qualcosa sono i figli. So che saranno ancora per molti anni il mio punto debole”. Infine, le due sorelle hanno ricevuto una sorpresa speciale da mamma Anna, che ha voluto ribadire quanto sia orgogliosa di entrambe. Un momento carico di emozione, che secondo molti è stato gestito con grande sensibilità da Ilary Blasi, padrona di casa del reality.

Ilary Blasi, "gaffe" a The Couple su astronomia/ Fratelli Mileto sbagliano risposta, lei: "È corretta!". Ma…

Irma e Lucia Testa, l’emozionante racconto a The Couple scatena una polemica: c’entra Zeudi Di Palma

L’emozionante racconto di Irma e Lucia Testa a The Couple ha inaspettatamente scatenato una polemica sui social. Il motivo? In tanti hanno subito tirato in ballo quanto accaduto con Zeudi Di Palma nell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante il reality di Canale 5, infatti, si era acceso un dibattito intorno alla bisessualità dell’ex Miss Italia. Zeudi è finita spesso nel mirino per aver dichiarato di essere attratta sia da uomini che da donne, ricevendo critiche e accuse di strumentalizzare l’argomento non solo da Helena Prestes, ma anche da Cesara Buonamici e da altri concorrenti della Casa.

Ilary Blasi "stuzzica" Luca Tommassini e Francesca Barra a The Couple/ "Puoi essere nonno di Irma e Lucia!"

A partire da lì, il programma e il conduttore Alfonso Signorini sono stati accusati apertamente di bifobia, scatenando una polemica che ha travalicato i confini nazionali, tanto da essere ripresa anche da alcune testate internazionali. Di conseguenza, molti hanno voluto sottolineare la differenza nel modo in cui Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno gestito il tema della sessualità, elogiando la sensibilità e la delicatezza dimostrate da quest’ultima. Dall’altro lato, però, c’è anche chi ha colto l’occasione per difendere il GF e rispondere alle critiche ricevute nei mesi scorsi. Tra questi, ad esempio, il portale Biccy, che ha scritto: “Bello il racconto delle sorelle Testa. Alla faccia di chi per mesi ha vomitato assurdità, accusando Mediaset e il team del GF di omofobia”.