Irma e Lucia Testa, la sorpresa di mamma Anna a The Couple

La seconda puntata di The Couple ha regalato la prima emozionante sorpresa di questa edizione ad una coppia di concorrenti, Irma e Lucia Testa. Il nuovo reality di Canale 5 è sì basato sul gioco, le sfide e le strategie per accaparrarsi il ghiotto montepremi finale di un milione di euro, ma anche per dare luce alle storie dei protagonisti ai quali vengono riservate sorprese. Per le due sorelle amanti dello sport è infatti arrivata la sorpresa di mamma Anna, giunta nella Casa apposta per incontrarle e per rivolgere loro parole importanti.

“Volevo dirvi una cosa che non vi ho mai detto: mi spiace non avervi potuto dare la serenità, quella che vi aspettavate da una mamma. Ma oggi voglio dire che sono fiera di voi e delle ragazze che siete oggi“: così riecheggiano le parole della loro mamma in White Room, proprio dove pochi istanti prima le due sorelle avevano parlato della loro vita, della passione per lo sport e della loro omosessualità.

Irma e Lucia Testa: “Mamma Anna ci ha dato forza e ci ha sempre appoggiato“

Dopo le bellissime parole di mamma Anna, Irma e Lucia Testa in lacrime hanno ricevuto proprio la sua visita a sorpresa a The Couple. Nella White Room è andato in scena un bellissimo incontro e un abbraccio commovente, con altre parole speciali per le due sorelle: “Sono orgogliosa di voi, siete bellissime. Se sono quelle che sono è solo farina del loro sacco“.

Parlando del loro rapporto speciale con mamma Anna, Irma e Lucia Testa hanno spiegato quanto sia un punto di riferimento fondamentale nelle loro vite: “Ci ha dato forza, mamma ci ha sempre appoggiato in tutto e non ha mai detto no. Magari ci dava dei consigli o ci diceva i tempi, ma ci ha sempre sostenuto. Lei è la roccia della famiglia“.

