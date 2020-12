Irma Sarale, mamma Elisa Isoardi/ “Dopo Ballando la trovo più dolce e romantica”

Elisa Isoardi e la madre Irma Sarale saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”. La conduttrice di casa Rai ha riabbracciato la sua mamma un paio di giorni fa, come testimonia la foto scattata in stazione: “Eccola mamma #ricongiungimentofamiliare #mamma #famiglia #family”, ha scritto la Isoardi. Nello studio di Serena Bortone mamma e figlia racconteranno come è stato ritrovarsi dopo settimane di lontananza. La signora Irma, infatti, vive a Colletto, una piccola frazione di Castelmagno in provincia di Cuneo. Un paio di settimane fa Elisa Isoardi è stata ospite a“Oggi è un altro giorno” e in quell’occasione aveva parlato del legame speciale con la madre: “Quando la vedo, mi commuovo perché non posso averla qui: nonna non sta bene ed è giusto che lei stia accanto a mia nonna”, aveva detto facendo proprio riferimento alla lontananza.

Elisa Isoardi: il rapporto speciale con la mamma Irma Sarale

Elisa Isoardi e la madre Irma Sarale hanno un rapporto molto stretto. I genitori della conduttrice Rai si sono separati quando lei aveva solo tre anni: Elisa è andata a vivere con la madre Irma, mentre il fratello Domenico è stato affidato al padre. Nello studio di “Oggi è un alto giorno“, Elisa Isoardi ha confessato di non essere sempre stata una figlia modello: “Ripenso a cosa non le ho detto, a cosa le ho detto di brutto. Le ho detto che lei non c’era, che non mi seguiva. Invece no. Ero molto richiedente ma non ero accogliente, lei ha fatto il meglio che poteva fare”. Seconda mamma Irma la partecipazione a Ballando con le stelle è stato un toccasana per a figlia: “Partecipare al programma le è servito molto a maturare come donna. La trovo più dolce e romantica. Ha scoperto il ballo ed è emersa una parte meravigliosa di lei“, ha detto in una recente intervista a La Stampa.



