Irma Sarale, mamma Elisa Isoardi/ Il racconto: “Era una bambina particolare”

Elisa Isoardi coltiva con sua mamma Irma Sarale un rapporto molto stretto. Per via degli impegni televisivi di Elisa, lei e la madre non riescono a vedersi molto, ma quando succede è sempre una festa. La loro relazione è sempre stata caratterizzata da una profonda sincerità, anche se Irma – quando Elisa era piccola – era una mamma piuttosto severa. Ciò comunque non le ha impedito di coltivare un bel legame con la conduttrice, tanto che oggi, quest’ultima, la annovera a tutti gli effetti tra le sue migliori amiche. “Il nostro legame si basa sulla complicità”, ha dichiarato la Isoardi ospite a Oggi è un altro giorno. In quell’occasione, Elisa ha parlato a lungo del rapporto con sua madre, sempre più stretto man mano che il tempo passa. E lo sarebbe ancora di più, se le due avessero modo di frequentarsi più spesso.

Irma Sarale racconta un aneddoto sull’infanzia di Elisa Isoardi

Nonostante la lontananza geografica (Elisa abita a Roma; Irma, invece, a Colletto, frazione di Castelmagno in provincia di Cuneo), le due si sostengono sempre a vicenda, confidandosi tra loro al pari di due buone amiche. Sul profilo Instagram della Isoardi compaiono diverse foto che la ritraggono in compagnia della madre, una donna sorridente e giovanile che le somiglia molto nello sguardo e nei colori. Irma Sarale ha sostenuto Elisa Isoardi anche nel suo lavoro: lei stessa ricorda che da piccola, durante una gita a Roma, sua figlia la guardò dritta negli occhi ed espresse il desiderio di volersi trasferire lì, un giorno. Detto, fatto: da grande, Elisa è davvero andata a vivere nella capitale, anche se ciò, inevitabilmente, ha voluto dire allontanarsi dalla sua famiglia e dover rinunciare alla presenza tangibile dei suoi affetti più cari.

Elisa Isoardi: “Mia mamma Irma Sarale è la mia sostenitrice”

“Da bambina era particolare”, ha raccontato Irma Sarale in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rilasciata nel 2018. “Da piccola non stava mai ferma. Era molto vivace. Me ne ha combinate tante”. Un esempio? “Un giorno sa cosa ha fatto Elisa? Ha collegato i fili della luce con i cavi del telefono. Che spavento! L’ha fatto perché voleva avere il telefono in camera (sorride)”. Nella stessa intervista, Elisa Isoardi racconta così gli anni vissuti con mamma Irma: “Lei è stata per me fondamentale e sempre comprensiva. A 16 anni volevo trasferirmi a Roma per studiare teatro. Non è facile per un genitore assecondare i desideri o i capricci di una ragazza giovanissima, eppure mia madre mi ha sempre sostenuto. Ha creduto in me sin dall’inizio”. Insomma – chiosa – “lei è la mia sostenitrice”.

