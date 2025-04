Irma Testa e la sorella Lucia si sono raccontate senza filtri a The Couple, parlando non solo del loro coming out e della reazione di mamma Anna, ma anche del futuro con le rispettive compagne. Irma è fidanzata da due anni con Alessandra, che ha definito “il mio opposto. Lei è molto romantica e io odio il romanticismo”. Lucia Testa, invece, è fidanzata da quattro anni con Roberta e sogna di comprare casa insieme a lei, così come la sorella minore. L’unica cosa che manca ad entrambe e che entrambe hanno ammesso di volere sono dei figli.

Irma, in particolare, ha raccontato tutto il suo percorso personale, svelando di essersi accorta della sua sessualità a 15 anni. “Mi sono trasferita ad Assisi e qui, vivendo con le mie compagne, mi accorgo di guardare con occhi diversi un’altra amica. È stato strano…”

Lucia e Irma Testa desiderano avere figli: la confessione a The Couple

La campionessa di pugilato si è detta molto felice in amore con Alessandra, così come Lucia Testa ha confessato di esserlo con la sua compagna. “Mi sono innamorata subito di Roberta, e ho stravolto la mia vita per lei, l’ho stravolta. Oggi stiamo da 4 anni insieme.”, ha raccontato a The Couple. Entrambe però sognano di avere un figlio, argomento, com’è noto, difficile per le coppie omosessuali. “Manca qualcosa e questo qualcosa sono i figli. – ha dichiarato Irma – So che saranno ancora per molti anni il mio punto debole. Non voglio vivere pensando che manca qualcosa alla mia vita, voglio vivere nella pienezza. Questo è il mio sogno.” ha concluso.

