The Couple, Pierangelo e Jasmine contro le sorelle Testa: “Sgarbo umano“

Le nomination della scorsa puntata di The Couple hanno scatenato non poche tensioni tra i concorrenti. In particolare Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi si sono sentiti traditi da Lucia e Irma Testa, con le quali avevano stretto un’alleanza promettendosi reciprocamente di non nominarsi, ma anche da loro, oltre che da altre coppie, hanno ricevuto un voto. Ne è così sorta una lite pochi giorni fa e, anche stasera in puntata, si torna a parlarne.

Antonino Spinalbese e Luca Tommassini, gelo a The Couple/ L'opinionista sdrammatizza: "Mi dai il numero?"

“Chi ci ha portato in nomination con il voto sono state Lucia e Irma – spiega Pierangelo, ritenendo determinante il voto ricevuto dalle sorelle – La cosa che ci ha fatto stare male è che ci eravamo organizzati sul non affossarci per non andare in nomination, come avessimo fatto un’alleanza tra di noi“. Irma però spiega di aver fatto la nomination a vuoto, consapevole che, con i voti di altri, Pierangelo e Jasmine sarebbero comunque finiti al televoto: “Altre coppie mi hanno detto che avrebbero nominato Pier e Jasmine, ma io non posso farci nulla“. La coppia si è comunque sentita tradita, con la Carrisi che aggiunge: “Il problema non è la nomination in sé, ma non è piaciuto lo sgarbo che c’è stato umanamente“.

ELIMINATI THE COUPLE, JASMINE CARRISI E PIERANGELO GRECO SALVI/ Le sorelle Testa fuori dal gioco

Irma Testa gela Antonino Spinalbese: “In ferie da quando è entrato!“

Ma per le sorelle Lucia e Irma Testa c’è un’altra discussione da affrontare stasera a The Couple: quella con Antonino Spinalbese. In una clip, infatti, si sente l’hairstylist commentare le recenti dinamiche e le presunte strategie messe in atto dalle sorelle, sostenendo che sarebbero dunque loro le vere strateghe, e non lui. “Abbiamo assistito a questo attacco al potere, alle sorelle Testa!“, commenta Antonino in puntata.

Irma a quel punto lo punge, accusandolo di non parlare né prendere posizione: “Ma lui è in ferie da quando è entrato. Non parla in settimana, ha il mutismo selettivo, quando parla toglie il microfono o lo copre. Invece noi le diciamo in faccia le cose“. E prosegue l’attacco al coinquilino: “Mi dispiace che Antonino stia muto tutta la settimana, prende il sole e fa i capelli, e poi parla solo in puntata o in Confessionale. Non mi ha mai detto nulla, poteva venire da me e dirmele queste cose!“.

Pierangelo Greco e le sorelle Testa hanno fatto pace a The Couple? "Si vede che hai astio"/ Interviene Manila