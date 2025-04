L’amore possiede mille colori e quando si muove nel mondo lo inonda di arcobaleni di felicità alla faccia di tutti quelli che non sopportano la libertà del prossimo. Irma Testa, pugilessa campana, dopo il suo coming out ha tirato un sospiro di sollievo e ha anche ispirato tante altre persone a fare lo stesso. Ora è legata sentimentalmente ad Alessandra, vivono in Umbria (a Perugia) e non potrebbero essere più felici di così.

Alessandra, che è la fidanzata di Irma, ha preso una decisione dettata dall’amore: ha lasciato la sua città per vivere con lei in Umbria dove si allena per essere la campionessa che è e che vuole diventare in futuro. Non si sa da quanto stiano insieme perché comunque entrambe tengono alla loro privacy.

Ma cosa fa Alessandra, la fidanzata di Irma Testa? Di professione fa la fotografa e prima di andare a vivere in Umbria con lei, viveva nel Cilento, dove non è famoso per essere così aperto dal punto di vista dei diritti lgbtq+, e infatti in una loro intervista a Le Iene la ragazza ha confessato tutta la sua paura di deludere i suoi genitori e in special modo suo padre. Ora, però, vivono alla luce del sole il loro amore perché non c’è nulla di cui aver paura.

Coincidenza davvero curiosa: anche Lucia, la sorella di Irma, è fidanzata con una donna. E ultimamente ha raccontato che per quest’ultima è un’assoluta novità dato che è sempre stata solo con uomini. Due sorelle unite dalla passione per lo sport e per l’amore che ce la metteranno tutta per portare a casa il ricco montepremi di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che stasera avrà modo di giocare con i concorrenti in gara.