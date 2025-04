Irma Testa, chi è la pugilessa? L’esordio all’Olimpiade del 2016

Irma Testa è stata la prima pugilessa italiana a prendere parte a una Olimpiade: l’esordio è arrivato in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016, dove ha raggiunto i quarti di finale, venendo sconfitta solo dalla campionessa mondiale. La pugilessa campana, invece a Tokyo è riuscita ad accedere alle semifinali, conquistando una storica medaglia di bronzo, la prima di un’atleta italiana ai Giochi Olimpici. Meno fortunate, invece, a Parigi 2024, quando è stata eliminata da Xu Zichun.

Ma come è iniziata la passione di Irma Testa per il pugilato? “Ho due fratellini più piccoli e una sorella più grande. Lei faceva pugilato, ma non capendo perché era così felice di prendere botte ho voluto provare anche io, ed ho capito il perché, e mi sono appassionata anche io” ha raccontato l’atleta a “Vieni da me”. L’avventura nel mondo del pugilato per Irma Testa è cominciata quando aveva 12 anni ma solamente due anni più tardi ha cominciato con le prime gare che hanno attestato il suo reale potenziale e che ben presto l’hanno portata a gareggiare in contesti importanti in tutta Italia. Nel 2015, a 18 anni, Irma Testa è entrata a far parte della Polizia di Stato, nel Gruppo Sportivo Fiamme Oro, dedicandosi così solo ed esclusivamente allo sport.

Prima di dedicarsi al pugilato, Irma Testa non era quella che si può definire una bambina tranquilla. Da ragazzina, infatti, non amava andare a scuola e non studiava molto. Era un po’ ribelle, passava tutto il giorno in strada e per questa ragione la mamma la cercava a lungo senza trovarla. Insomma, qualche grillo nella testa per la piccola Irma, che però crescendo si è calmata. “Mi pento per non aver voluto prendere gli studi seriamente, ora che l’ho fatto da sola è stata più difficile” ha rivelato la pugilessa.

Irma Testa ha fatto discutere non solo per le sue imprese sportive ma anche per le dichiarazioni sul coming out. La sportiva ha confessato di averlo fatto a quindici anni alla madre: “Non avevo mai parlato di queste cose con lei, ma ha aperto i suoi pensieri e ha capito: ci si può innamorare di chiunque”. Un argomento questo che Irma ha portato anche alle Olimpiadi, sperando fosse da incoraggiamento per tutte quelle atlete timorose di fare questo passo.