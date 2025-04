Irma Testa e Lucia Testa sono due delle concorrenti di The Couple, nonchè rappresentanti insieme a Pierangelo Greco della comunità LGBT+. Infatti, poche ore fa è stata proprio Irma a rivelare attraverso un coming out totalmente inaspettato, che anche sua sorella Lucia è lesbica. A differenza di Irma, quest’ultima ha sempre vissuto lontano dai riflettori e non è famosa, ma è entrata nel reality di Canale 5 per formare la coppia. Ma andiamo a scoprire com’è stato il coming out improvviso a The Couple e cos’ha detto la campionessa di pugilato.

“Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!“. Queste le parole di Irma Testa mentre parlava con Jasmine. Molti sapevano del fatto che l’atleta avesse una compagna, ma tanti altri erano all’oscuro del fatto che anche la sorella fosse lesbica e fidanzata con una donna. Infatti, Irma vive ad Assisi con la sua fidanzata mentre Lucia convive con una ragazza di nome Roberta da ben quattro anni.

Chi sono Irma Testa e la sorella Lucia? A The Couple le due si sono presentate in coppia speranzose di vincere il programma. Lucia, nata nel 1996 a Torre Annunziata, è oggi una cameriera che parallelamente studia Scienze Infermieristiche all’università. La sua grande passione è il pugilato, ed è stato proprio grazie a lei che Irma si è avvicinata alla disciplina, allenandosi insieme a lei per moltissimo tempo. Mentre la bravura di Irma Testa l’ha portata ad essere chiamata per i Campionati Europei, Lucia ha dovuto lavorare per mantenere la sua famiglia. Nel video di presentazione di The Couple è stata presentata come una persona diretta e determinata, la vera “capofamiglia” in casa e il supporto principale per Irma.