Irma Testa, la confessione che spiazza a The Couple

Sette giorni dopo la fine del Grande Fratello durante la quale è stata assegnata la vittoria a Jessica Morlacchi, su canale 5, è partito The couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi che ha come location la stessa casa del GF dove le coppie di concorrenti stanno vivendo riprese dalle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro. Tra le coppie in gara ci sono Irma e Lucia Testa che, in questa settimana, sono al televoto contro Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. A decretare l’eliminazione di una coppia sarà, come sempre, il pubblico che, per tutta la settimana, potrà esprimere la propria preferenza.

A differenza di quanto accadeva al Grande Fratello, tuttavia, non si può votare tramite il sito o l’applicazione di Mediaset Infinity. Gli unici voti validi sono quelli che arrivano con gli sms. Un cambiamento importante che Mediaset ha deciso di operare per evitare l’intromissione potente dei fandom. A tal proposito, nelle scorse ore, è arrivata la confessione di Irma Testa.

Le parole di Irma Testa a The Couple

Negli ultimi mesi del Grande Fratello, a decidere quasi tutti i televoti, è stato il fandom di Zeudi Di Palma che è riuscito a regalare la finalissima all’ex Miss Italia, ma anche a Chiara Cainelli condannando all’eliminazione altri concorrenti come Shaila Gatta, rea di aver litigato con Zeudi poco prima della finale. Proprio il fandom di Zeudi avrebbe contattato Irma Testa prima del suo ingresso a The Couple.

“Prima di entrare qui, a me e mia sorella ci ha scritto un fandom molto potente. Sì prima di entrare. Di chi? Le Zeudiners. Ci hanno detto ‘noi vi sosteniamo vi salviamo‘”, ha detto la Testa. Con il solo voto degli sms, il fandom di Zeudi, riuscirà a salvare le sorelle Testa?

