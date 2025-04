Irma Testa scopre le strategie delle sorelle Boccoli contro di lei a The Couple

Negli ultimi giorni le sorelle Irma e Lucia Testa sono venute a conoscenza di alcune strategie che, nel corso di The Couple, alcuni concorrenti starebbero attuando ai loro danni. Le due sorelle hanno infatti scoperto che Elena Barolo e Thais Wiggers, dialogando con le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, le temerebbero e non poco al punto da volersi coalizzare, far fronte comune e adottare una strategia condivisa per nominarle e sconfiggerle.

Se ne parla anche nel corso della puntata di stasera, con Irma Testa che spiega che le strategie sono sì parte di questo reality, ma ammette di esserci rimasta comunque male: “Normalissimo che ci siano strategie, mi aspetto da tutti la nomination. Ci sono solo rimasta male per le sorelle perché non avevo capito e non avevamo ancora parlato, non avevo sentito che volessero nominarci perché siamo le più forti. Ci sono rimasta male perché con le sorelle abbiamo legato tantissimo, soprattutto io con Benedicta“.

Benedicta Boccoli: “Con Irma ho legato molto, ma devo anche fare il gioco“

Sul volto di Irma Testa la delusione è evidente, ma a The Couple le sorelle Boccoli cercano di farla ragionare sottolineando che le strategie sono alla base del gioco: “Non sono permalose ma Irma è abituata a vincere, vuole vincere a tutti i costi e non ci sta a non vincere. Ma è questo che la rende forte“.

Benedicta inoltre, in riferimento alla pugile, aggiunge di non avere assolutamente nulla di personale contro di lei ma di voler adottare questa strategia esclusivamente ai fini del gioco, poiché la considera forte: “Con Irma ho legato molto, ma io devo anche fare il gioco. Con Irma fuori da qui ho voglia di frequentarmi, però se penso al gioco, c’è un milione e io devo combattere“. La Testa a quel punto comprende la posizione della Boccoli e ammette: “Quando mi dici che mi nomini perché sono forte, io lo accetto“.

