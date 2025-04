Irma Testa, lo sfogo su Angela Carini

Irma Testa, nella casa di The Couple, ha parlato di Angela Carini che, alle Olimpiadi di Parigi, è stata al centro della polemica per il gesto e le sue parole sulla collega Imane Khelif. In seguito a quell’episodio, il mondo del pugilato si è diviso tra chi ha difeso Imane Khelif e chi, invece, si è schierata dalla parte della Carini. Chi non ha tollerato l’atteggiamento di quest’ultima e il suo gesto alle Olimpiadi è stata Irma Testa che, concorrente di The Couple, è tornata sull’argomento spiegando ai compagni d’avventura il suo punto di vista.

A distanza di pochi mesi dall’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, l’opinione di Irma Testa su Angela Carini non è affatto cambiata. “Credo sia stato giusto rispondere perché l’ho sempre rispettata. E, anche quando mi hanno chiesto un’opinione su cosa era accaduto alle Olimpiadi, ho sempre cercato di essere equilibrata e, per certi versi, anche di giustificarla. Ma quello che ha detto non è giusto e non lo accetto. Con lei non c’è mai stato alcun tipo di rapporto vero, nemmeno in fase di preparazione è stata con noi. E alle Olimpiadi non ha voluto stare in stanza con noi né condivideva la quotidianità come mangiare o cenare insieme. Andrebbe detto che ci sono tante cose che non sono note… e che lei non è la persona che sembra adesso. Fa la vittima ma in realtà con il suo atteggiamento ci ha creato tanti problemi”.

Le parole di Irma Testa a The Couple su Angela Carini

Durante una lunga chiacchierata con i coinquilini di The Couple, l’argomento Olimpiadi è tornato d’attualità. Parlando con gli altri concorrenti, Irma Testa ha espresso nuovamente il proprio malcontento per quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi. “Dopo tre mesi dalle Olimpiadi escono tanti articoli nel giro di poche ore dove lei dice ‘io sono stata abbandonata dalle mie compagne, che non mi sono state vicino’. Siamo passate come schifezze, ci ha fatto passare come quelle che le hanno fatto bullismo, io in primis”, ha detto la Testa come riporta Biccy.

“Nel mondo dello sport è una cosa ancora più orrenda. Non potevo non rispondere, non si può far passare un’immagine falsa di questo genere. Io all’inizio mi sono detta ‘ok devo stare calma e fare finta di nulla’. Mi dicevano di riflettere e stare tranquilla, ma alla fine ho voluto dire come stavano davvero la cose con quella compagna. Ha detto cose false e assurde non si poteva rimanere in silenzio. Io volevo denunciare tutti quelli che avevano pubblicato una roba del genere“, ha concluso.