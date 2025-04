Irma Testa e sua sorella Lucia hanno condiviso lo stesso sogno: quello di diventare pugili professioniste. Soltanto una delle due ce l’ha fatta, mentre l’altra ha deciso di lasciare il sogno e dedicarsi ad un lavoro immediato, per la necessità di guadagnare e aiutare a far sì che l’altra potesse farcela. È Lucia ad aver abbandonato il pugilato, lasciando dunque che Irma potesse seguire la sua strada.

Un ‘sacrificio’ per il quale l’attuale campionessa ha sofferto e continua a soffrire. “Ho seguito mia sorella in palestra e da lì non sono uscita più. – ha raccontato a The Couple – Poi lei ha smesso e io ho continuato.” Così ha continuato: “Lei ha smesso per continuare e io mi sono sentita la causa di questo sogno infranto, perché servivano soldi per andare alle gare. Lei aveva 15 anni… mi sono sentita egoista.”

Lucia, però non porta alcun rancore, e lo ha dichiarato anche in diretta a The Couple: “Farei la stessa scelta, non cambierei mezza cosa”, è stata anzi la sua risposta. Commosse, le due sorelle si sono abbracciate, poi Irma, su richiesta di Ilary Blasi, si è espressa sui pregiudizi che esistono nella società e nello sport sulle persone omosessuali: “Ci sono più nello sport o nella società?”, ha chiesto la conduttrice a Irma, che ha replicato: “Un atleta omosessuale non è più visto come un eroe, perché è visto imperfetto, con una macchia. Ci sono più pregiudizi dall’esterno”.