Lunedì è dietro l’angolo e tutto è pronto per una nuova puntata di The Couple. Tema caldo della settimana, le nomination. Ognuna delle coppie sta facendo il possibile per capire chi è meglio nominare, con chi vale la pena scontrarsi e chi sono i più forti del reality. Nelle ultime ore, però, è successa una cosa che ha messo a dura prova Irma Testa, la quale origliando ha scoperto le intenzioni di Elena Barolo e Thais Wiggers sulle nomination.

E indovinate un po’? Le due veline avrebbero scelto di nominare proprio lei con Lucia, sua sorella. Un colpo grosso che l’ha portata a confidarsi con Giorgia Villa. Mentre quest’ultima si trovava sul tapisroulant, infatti, Irma Testa le si è avvicinata e ha svelato che durante la notte ha sentito parlare le altre due concorrenti sul suo conto. “Stavo con l’ascia di guerra“, dice Irma, furiosa per quello che ha scoperto. Poi corre dalla sorella Lucia e sbotta, lamentandosi per un motivo ben preciso.

Irma Testa affronta Thais Wiggers dopo la scoperta sulla nomination: è guerra?

La pugile Irma Testa non ci sta. Ha scoperto che Thais Wiggers e Elena Barolo hanno deciso di nominarla e questo l’ha fatta infuriare. In particolare, non le va giù il fatto che lei e la sorella Lucia sono le uniche senza una strategia concreta, mentre tutti gli altri concorrenti di The Couple non fanno altro che analizzare i comportamenti dei compagni per capire chi nominare nella puntata di lunedì 14 aprile. Lucia, invece, vorrebbe affrontare il reality senza troppi trucchi e senza nessun piano.

Irma Testa decide poi di affrontare di petto Thais Wiggers rimproverandola per non averle parlato apertamente: “Certe cose le devi dire in faccia“, le dice. Dunque, la pugile sembra quasi combattere da sola per la sua causa, dato che la sorella continua per la sua strada in modo poco competitivo. Come se la caveranno durante le nomination di The Couple domani?

