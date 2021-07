Irma Testa vs Nesthy Petecio/ Diretta semifinale boxe pesi piuma Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA BOXE OLIMPIADI: IRMA TESTA VS NESTHY PETECIO

Irma Testa vs Nesthy Petecio sarà l’attesissima semifinale della boxe nel torneo dei pesi piuma femminili alle Olimpiadi Tokyo 2020: appuntamento alle ore 6.39 italiane (le 13.39 locali) di oggi, sabato 31 luglio, dunque ci attende un’altra levataccia ma per la quale varrà sicuramente la pena, perché il match segnerà in ogni caso un momento storico per la boxe femminile italiana, che con Irma Testa festeggia la prima medaglia di sempre alle Olimpiadi. Ricordiamo infatti che nella boxe alle Olimpiadi Tokyo 2020 (come sempre ai Giochi) non è prevista la finale terzo posto, di conseguenza chi oggi perderà il match Irma Testa vs Nesthy Petecio otterrà comunque la medaglia di bronzo, mentre chi avrà la meglio alla Kokugikan Arena avrà accesso naturalmente alla finalissima che assegnerà oro e argento. La categoria come detto è quella dei pesi piuma, dunque 54-57 Kg; Irma Testa ha già superato tre turni per arrivare fino a qui e prendersi una medaglia storica. Speriamo poi di rivedere l’azzurra sul ring anche martedì 3 agosto, giorno della finale dei pesi piuma femminili, anche se la filippina Nesthy Petecio è un’avversaria molto forte e temibile, come è d’altronde giusto che sia in una semifinale olimpica. Dunque non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta di Irma Testa vs Nesthy Petecio per la semifinale di boxe nei pesi piuma alle Olimpiadi Tokyo 2020: speriamo in un’altra grande impresa.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING E TV IRMA TESTA VS NESTHY PETECIO

Irma Testa vs Nesthy Petecio, come tutte le Olimpiadi Tokyo 2020, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due, anche se bisogna sempre tenere presente la possibilità della contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

IRMA TESTA VS NESTHY PETECIO: IL PERCORSO DELL’AZZURRA ALLE OLIMPIADI

Possiamo dire che il match Irma Testa vs Nesthy Petecio nella semifinale dei pesi piuma femminili della boxe alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà una sfida di altissimo livello. Irma Testa potrà mettere sul piatto una maggiore freschezza, la filippina Nesthy Petecio è invece sicuramente più esperta, avendo cinque anni in più. Campionessa europea nel 2019, la pugile azzurra ha iniziato il torneo di boxe alle Olimpiadi dal primo turno: sconfitta per 4-1 Liudmila Vorontsova che gareggiava per il Comitato Olimpico Russo, poi la partenopea ha letteralmente dominato contro l’irlandese Michaela Walsh, schiantandola con un netto 5-0 negli ottavi di finale. Ai quarti altra vittoria nettissima (altro 5-0) contro la canadese Caroline Veyre, dunque l’accesso in semifinale è più che meritato. La filippina Nesthy Petecio ha sofferto invece negli ottavi, dove ha vinto per 3-2 contro Yu Ting Lin di Taipei, mentre nei quarti ha dominato per 5-0 la colombiana Yeni Marcela Arias Castaneda. Ci attende un match emozionante: Irma Testa contro Nesthy Petecio scriverà un’altra pagina di storia?

LEGGI ANCHE:

