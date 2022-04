Irma Vitovska, chi è?/ Marito e figli dell’attrice ucraina di “Koza nostra”

Chi è Irma Vitovska?

Tra le attrici ucraine più amate in patria e non è impossibile non annoverare Irma Vitovska. Ma chi è l’attrice che sarà presto protagonista di “Koza nostra”? Irma è nata il 30 dicembre 1974 a Ivano-Frankovsk, in Ucraina. Nella sua carriera ha recitato in film particolarmente famosi come Brama (2017), I miei pensieri sono silenziosi (2019) e Between Us (2021). La donna è sposata con Vitaliy Vantsa, con cui si è unita a nozze nel 2016 dopo il divorzio dal primo marito.

Precedentemente, infatti, Irma Vitovska è stata sposata con Vladimir Kokotunov, attore ucraino con il quale ha condiviso la propria vita per tantissimi anni, dal 1993 al 2016. In seguito al divorzio con questo, Irma si è unita a Vitaliy Vantsa, con il quale appunto è sposata dal 2016. Dal primo marito l’attrice ha avuto un figlio, Orest, nato nel marzo 2011. Irma è pronta ad arrivare sul grande schermo con “Koza Nostra”, una commedia dalla produzione italo-ucraina che ridicolizza la mafia. Un film che la vede come protagonista assoluta nei panni di Vlada.

Irma Vitovska protagonista di “Koza nostra”

Irma Vitovska è una delle attrici ucraine più amate in Ucraina e non solo. Famosissima anche sul panorama cinematografico internazionale, è la protagonista di “Koza nostra”, dove interpreta Vlada Koza, giovane nonna ucraina che decide di lasciare i Carpazi per raggiungere la figlia in Sicilia, che da poco ha avuto un bambino. Vlada non avvisa la figlia del suo arrivo e questa non prende bene la sorpresa, dicendoglielo senza troppi problemi.

Così il personaggio interpretato da Irma Vitovska decide di andar via, vagando senza un soldo per le contrade deserte della Sicilia. A cambiare la sua vita, però, un inaspettato incidente d’auto. Finisce infatti sotto l’auto di Don Fredo, capo clan dei Laganà, famiglia mafiosa che rischia di essere eliminata. Vlada non si rende conto delle origini dell’uomo e si fa assumere come tuttofare. La sua capacità di prendersi cura degli altri con amore e abnegazione cambia la vita di Don Fredo e dei suoi tre figli, fino a quando non succederà qualcosa di inaspettato.

