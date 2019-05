Iron Man 3/ Video, su Rai 2 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 31 maggio 2019)

Iron Man 3 va in onda oggi, venerdì 31 maggio, alle ore 21.20 su Rai 2. Prodotto da Marvel Studios e Paramount Pictures e distribuito in Italia dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, è tratto da un soggetto di Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby. La regia è stata affidata a Shane Black, che si è occupato anche della sceneggiatura. Il regista statunitense è diventato famoso come attore grazie a Predator, oltre ad aver scritto Arma letale e diretto Kiss Kiss Bang Bang. Protagonista principale è Robert Downey Jr., candidato al Premio Oscar nel 1993 per la sua interpretazione di Charlie Chaplin in Charlot. Viene affiancato da Gwyneth Paltrow, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice nel 1999 per Shakespeare in Love e nota anche per Sliding Doors e Bounce. Presente anche l’attore americano Don Cheadle, che ha a sua volta sfiorato l’ambita statuetta nel 2005 per Hotel Rwanda. Nel cast anche Guy Pearce, Ben Kingsley, Jon Favreau, Rebecca Hall, William Sadler e James Badge Dale. Clicca qui per il trailer

Iron Man 3, la trama del film

Iron Man 3 si apre con Tony Stark che parla di un party svizzero di Capodanno del 1999, durante il quale incontrò la scienziata Maya Hansen. Quest’ultima creò un siero in grado di guarire dalle invalidità fisiche. Cercò di aiutarli anche lo zoppo Aldrich Killian, ma senza successo. Stark ora soffre di attacchi di panico dopo la cruenta lotta contro i Chitauri e non riesce a dormire. Litiga con la fidanzata Pepper e deve vedersela con il temibile terrorista noto con il soprannome il Mandarino. La sfida è stata lanciata e Mandarino distrugge la villa che Tony possiede a Malibù. Stark conduce con sé una delle sue armature e rischia di morire, ma viene aiutato dal piccolo Harley e si accorge che diverse esplosioni sono state causate da soldati che hanno avuto a che fare proprio con il siero creato per aiutare gli invalidi. Il Mandarino non è altro che Killian, che si è servito di un attore inglese per curare la sua gamba rotta. Cattura Stark e rapisce Pepper, infliggendole il siero. Dopo una serie di terribili battaglie, Killian viene ucciso da Pepper quando Stark non era riuscito ad infliggergli il colpo di grazia.

