Iron Man, EA annuncia un nuovo gioco/ Single player in terza persona: cosa sappiamo

Ora è ufficiale, la EA, nota software house americana, ha in programma un gioco con protagonista Iron Man, uno dei supereroi Marvel più amati di tutti i tempi. Nelle scorse settimane la notizia era stata altamente chiacchierata fino alle scorse ore, quando l’azienda ha appunto ufficializzato lo sviluppo di un nuovo videogioco con protagonista “l’uomo di ferro”.

La nuova avventura, riferisce Everyeye.it, è in lavorazione presso EA Motive e vede la partecipazione in prima persona di Marvel Entertainment, un apporto prezioso che farà in modo che l’esperienza finale sia quanto più vicina all’essenza reale di Iron Man, supereroe, che ricordiamo, nella saga cinematografica è interpretato magistralmente da Robert Downey Junior. A guidare il progetto ci sarà Oliver Proulx, colui che si nasconde dietro Marvel’s Guardians of the Galaxy, con la collaborazione di Ian Frazier, Maëlenn Lumineau JF Poirier, e altri addetti ai lavori di spicco.

IRON MAN, NUOVO VIDEOGIOCO EA: “SI CAPIRA’ COSA SI PROVA…”

Stando a quanto fatto sapere da Electronic Arts, il nuovo gioco di Iron Man sarà un’avventura in single player e in terza persona, che “incanalerà la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark in un titolo che darà modo a tutti gli appassionati di capire davvero cosa si prova nell’indossare i panni di Stark e la corazza di Iron Man”.

Presumiamo noi, il giocatore avrà quindi la possibilità di volare nei cieli, utilizzare le potenti armi di cui gode Iron Man nonché tutti i vari gingilli tecnologici del genio, miliardario e filantropo di Tony Stark. Al momento, fanno ancora sapere dalla EA, il nuovo videogioco dell’universo Marvel si trova in fase di pre-produzione, è quindi agli albori del progetto, ma si tratterà del “primo di numerosi nuovi giochi” sviluppati da Electronic Arts in collaborazione Marvel Entertainment e la divisione Marvel Games. A corredo dell’annuncio EA ha anche pubblicato la primissima immagina del nuovo gioco che trovate in alto a questa pagina.

